DEV GEMİLERİN FIRTINA MOLASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Karadeniz geneli için yaptığı şiddetli fırtına uyarısı, deniz trafiğini doğrudan etkiledi. Karadeniz'in en güvenli bölgelerinden biri olarak bilinen Sinop'un güneyindeki İçliman mevkisi, fırtınadan kaçan uluslararası yük gemilerinin adresi oldu. Dev gemiler, rüzgarın hızının 75 kilometreyi bulması beklenen açık denizden çekilerek, doğal limanın sakin sularına demir attı.

BALIKÇILAR DENİZE AÇILMADI

Fırtına uyarısı sadece büyük gemileri değil, bölge balıkçılarını da harekete geçirdi. Küçük tekneleriyle geçimini sağlayan balıkçılar, risk almayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı.

VALİLİKTEN "OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR" ÇAĞRISI

Sinop Valiliği, beklenen fırtına nedeniyle hem denizcileri hem de karadaki vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada; aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği