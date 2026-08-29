Ordu’da yüksek dalga ve rip akıntısı nedeniyle il genelindeki sahillerde 3 gün süreyle denize girişler yasaklandı.
ORDU’DA 3 GÜNLÜK DENİZ YASAĞI
Ordu Meteoroloji Müdürlüğünün değerlendirmesinde, 29-30-31 Ağustos 2026 tarihlerinde il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşabileceği tahmin edildi.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla yasak kararı alındığı belirtildi.
YASAK 29-31 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK
Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararıyla 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi günlerinde il genelinde denize girilmesi yasaklandı.
Yetkililer, üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.