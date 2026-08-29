Ordu’da yüksek dalga ve rip akıntısı nedeniyle il genelindeki sahillerde 3 gün süreyle denize girişler yasaklandı.

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ORDU’DA 3 GÜNLÜK DENİZ YASAĞI

Ordu Meteoroloji Müdürlüğünün değerlendirmesinde, 29-30-31 Ağustos 2026 tarihlerinde il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşabileceği tahmin edildi.

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Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla yasak kararı alındığı belirtildi.

YASAK 29-31 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK

Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararıyla 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi günlerinde il genelinde denize girilmesi yasaklandı.

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Yetkililer, üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.