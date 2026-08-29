Kişi başı 26 milyon lira ikramiye dağıtılacak: Ünlü şirket çalışanlarına servet ödeyecek

ÇALIŞAN BAŞINA DEV PRİM: 779 MİLYON WON

Şirketin 2026 yılı için öngörülen rekor kâr hedeflerine ulaşması halinde, yaklaşık 35 bin çalışana ödenecek ortalama prim tutarı dudak uçuklattı. Yapılan projeksiyonlara göre, personel başına düşen ikramiye miktarının 779 milyon wona (yaklaşık 547 bin dolar) ulaşması bekleniyor. Taslak anlaşmada prim devriminin yanı sıra temel maaşlarda yüzde 6,3’lük artış ve sosyal haklarda iyileştirmeler de yer aldı.