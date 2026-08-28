Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm sahillerde denize girişler iki gün süreyle yasaklandı.

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KANDIRA’DA KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Şehir genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, yüksek dalga ve ölümcül risk taşıyan rip akıntısı tehlikesi nedeniyle sahil ilçelerinde önlem alındı.

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TÜM SAHİLLERDE İKİ GÜN DENİZ YASAĞI

Kandıra Kaymakamlığı, tehlike oluşturabilecek durumların önüne geçmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı.

Yasak, bugün ve yarın olmak üzere iki gün süreyle uygulanacak.