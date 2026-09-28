MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 27 Eylül 2026 Pazar akşamında yarışmacılar, elenmekten kurtulmak için tezgah başında hünerlerini sergiledi.
MasterChef'te sürpriz veda: Yarışmaya gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te 27 Eylül akşamı eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, elenmemek için en iyi tabağı hazırlamaya çalıştı. Gecenin sonunda yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki MasterChef'te kim elendi, hangi takım dokunulmazlığı kazandı? İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Belirlenen yemeği kısıtlı sürede hazırlamak zorunda kalan yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydu.
Peki MasterChef'te kim elendi, veda etti? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte gecenin ayrıntıları...
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar börek hazırladı. Oyunun kazananı kırmızı takım oldu. Bu sonuçla mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te eleme gecesinin sonunda yarışmaya veda eden isim Recep oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes, Hasan Alp, Muhammed ve Ayşe, eleme adayları olarak belirlendi.