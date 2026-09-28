Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef'te sürpriz veda: Yarışmaya gözyaşlarıyla veda etti

MasterChef'te sürpriz veda: Yarışmaya gözyaşlarıyla veda etti

MasterChef'te 27 Eylül akşamı eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, elenmemek için en iyi tabağı hazırlamaya çalıştı. Gecenin sonunda yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki MasterChef'te kim elendi, hangi takım dokunulmazlığı kazandı? İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef'te sürpriz veda: Yarışmaya gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 1

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 27 Eylül 2026 Pazar akşamında yarışmacılar, elenmekten kurtulmak için tezgah başında hünerlerini sergiledi.

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MasterChef'te sürpriz veda: Yarışmaya gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 2

Belirlenen yemeği kısıtlı sürede hazırlamak zorunda kalan yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydu.

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MasterChef'te sürpriz veda: Yarışmaya gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 3

Peki MasterChef'te kim elendi, veda etti? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte gecenin ayrıntıları...

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MasterChef'te sürpriz veda: Yarışmaya gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 4

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar börek hazırladı. Oyunun kazananı kırmızı takım oldu. Bu sonuçla mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti.

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MasterChef'te sürpriz veda: Yarışmaya gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 5

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te eleme gecesinin sonunda yarışmaya veda eden isim Recep oldu.

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MasterChef'te sürpriz veda: Yarışmaya gözyaşlarıyla veda etti - Resim: 6

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes, Hasan Alp, Muhammed ve Ayşe, eleme adayları olarak belirlendi.

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