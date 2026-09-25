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Trafik kazası geçiren kişilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

253 BİN KİŞİDEN VEKALET ALINDIĞI İDDİASI

MASAK ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) incelemelerinde; bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, acenteler, eksperler ve servis çalışanlarına olağan dışı para transferleri yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, trafik kazası geçiren kişilerin ısrarlı şekilde aranarak ve yanıltıcı beyanlarla yönlendirilmesi sonucu yaklaşık 253 bin kişiden vekaletname alındığı belirlendi.

15,6 MİLYAR LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

Bu yöntemle yaklaşık 15,6 milyar liralık haksız kazanç sağlandığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 825 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Operasyonlarda 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette de arama yapıldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.