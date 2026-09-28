AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış

AKOM'un açıklamasında "Gün boyu yerel kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam etmesi beklenirken akşam saatlerinden (18.00) itibaren yağışların tekrardan il geneline yayılarak etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın Çarşamba günü akşam saatlerine (20.00) kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor" denildi.