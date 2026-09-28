Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış

AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış

AKOM, haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul'da etkisini artırmaya başlayacak yağmur 6 gün boyunca yağacak. İşte AKOM'un kritik dediği o saatler...

Aykut Metehan Aykut Metehan
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AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış - Resim: 1

İstanbul, bugün akşam saatleri itibariyle kuvvetli sağanak ve rüzgar etkisi altına giriyor.

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AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış - Resim: 2

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbullular için 6 günlük hava durumu tahmin raporunu ve kritik saatleri açıkladı.

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AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış - Resim: 3

AKOM'un açıklamasında "Gün boyu yerel kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam etmesi beklenirken akşam saatlerinden (18.00) itibaren yağışların tekrardan il geneline yayılarak etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın Çarşamba günü akşam saatlerine (20.00) kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor" denildi.

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AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış - Resim: 4

AKOM'un haftalık raporu şöyle:

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AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış - Resim: 5

29 Eylül Salı

Kuvvetli sağanak yağmurlu.

Metrekare başına 30-60 kg yağış bekleniyor

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AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış - Resim: 6

30 Eylül Çarşamba

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Metrekare başına 10-20 kg yağış bekleniyor

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AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış - Resim: 7

1 Ekim Perşembe

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Metrekare başına 10-20 kg yağış bekleniyor

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AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış - Resim: 8

2 Ekim Cuma

Kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağmurlu

Metrekare başına 20-40 kg yağış bekleniyor

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AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış - Resim: 9

3 Ekim Cumartesi

Kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağmurlu

Metrekare başına 10-20 kg yağış bekleniyor

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AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış - Resim: 10

4 Ekim Pazar

Gök gürültülü sağanak yağmurlu

Metrekare başına 5-12 kg yağış bekleniyor

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AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış - Resim: 11
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