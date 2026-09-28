İstanbul, bugün akşam saatleri itibariyle kuvvetli sağanak ve rüzgar etkisi altına giriyor.
AKOM kritik saatleri açıkladı: İstanbul'da 6 gün boyunca sağanak yağış
AKOM, haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul'da etkisini artırmaya başlayacak yağmur 6 gün boyunca yağacak. İşte AKOM'un kritik dediği o saatler...Aykut Metehan
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbullular için 6 günlük hava durumu tahmin raporunu ve kritik saatleri açıkladı.
AKOM'un açıklamasında "Gün boyu yerel kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmaya devam etmesi beklenirken akşam saatlerinden (18.00) itibaren yağışların tekrardan il geneline yayılarak etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın Çarşamba günü akşam saatlerine (20.00) kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor" denildi.
AKOM'un haftalık raporu şöyle:
29 Eylül Salı
Kuvvetli sağanak yağmurlu.
Metrekare başına 30-60 kg yağış bekleniyor
30 Eylül Çarşamba
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Metrekare başına 10-20 kg yağış bekleniyor
1 Ekim Perşembe
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Metrekare başına 10-20 kg yağış bekleniyor
2 Ekim Cuma
Kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağmurlu
Metrekare başına 20-40 kg yağış bekleniyor
3 Ekim Cumartesi
Kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağmurlu
Metrekare başına 10-20 kg yağış bekleniyor
4 Ekim Pazar
Gök gürültülü sağanak yağmurlu
Metrekare başına 5-12 kg yağış bekleniyor