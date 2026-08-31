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Alman biyoteknoloji devi BioNTech ve ortağı Genentech, yüksek riskli kolon kanseri hastalarında nüks riskini azaltmak amacıyla geliştirdikleri "Autogene cevumeran" kod adlı deneysel mRNA aşısının klinik testlerini durdurma kararı aldı. Ameliyat ve kemoterapi süreçlerini tamamlamış hastalar üzerinde yürütülen çalışmada, bağımsız denetim komitesi aşının beklenen yaşam süresi katkısını sağlayamadığını tespit etti.

DENETİM KOMİTESİ RİSKE DİKKAT ÇEKTİ: ÖLÜM ORANLARINDA SAYISAL DENGESİZLİK

Klinik çalışmanın durdurulma gerekçelerini inceleyen uzmanlar ve analistler, denetim komitesinin raporundaki "sayısal dengesizlik" vurgusuna dikkat çekti. Aşılanan grup ile kontrol grubu arasındaki genel hayatta kalma oranları kıyaslandığında, aşıyı alan gruptaki ölüm oranlarının kontrol grubuna göre daha yüksek seyretmiş olabileceği ifade edildi.

Kanser hücrelerindeki kişiselleştirilmiş mutasyonları bağışıklık sistemine tanıtmayı hedefleyen mRNA mekanizması, melanom gibi "sıcak tümörlerde" başarılı sonuçlar verse de kolon ve pankreas gibi immunoterapiye dirençli "soğuk tümörler" karşısında beklenen etkiyi gösteremedi.

BIONTECH HİSSELERİ GERİLEDİ, PANKREAS VE DİĞER PROJELER MERCEK ALTINDA

Gelişmenin ardından BioNTech’in ABD borsasındaki hisseleri yüzde 7,5 oranında değer kaybetti. Kararın ardından şirketin pankreas kanserine yönelik yürüttüğü ve 2031 yılında tamamlanması beklenen diğer mRNA aşı çalışmasının akıbeti merak konusu oldu.

Şirket yetkilileri pankreas projesinin bu karardan etkilenmeyeceğini söylese de analistler kolon ve pankreas tümörlerinin benzer direnç mekanizmalarına sahip olması sebebiyle temkinli yaklaşıyor. BioNTech, baş ve boyun kanserlerine odaklanan BNT113 kodlu diğer mRNA çalışmasının ara sonuçlarını yıl sonuna doğru açıklamayı planlarken, yaşanan olumsuzluğun şirketi mRNA dışı tedavi yöntemlerine yönlendirebileceği değerlendiriliyor.