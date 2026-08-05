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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda meydana gelen korkunç olayda, bir şahsın babasının emekli maaşını almaya devam edebilmek için cesedini yıllarca dondurucuda sakladığı ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, 90 yaşındaki emekli öğretmenin doğal nedenlerle hayatını kaybettiği ve olayda cinayet şüphesinin bulunmadığı belirtildi.

BABASININ CESEDİNİ YILLARCA DONDURUCUDA SAKLAMIŞ!

Mora Yarımadası'ndaki Sparta şehri yakınlarında bulunan Mistras köyü sakinlerinin, uzun süredir haber alamadıkları yaşlı adam için yetkililere ihbarda bulunduğu ifade edilirken ekipler, aileye ait kullanılmayan bir otelin bodrum katındaki dondurucuda yaşlı adamın cesedini buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin, babasının yaklaşık iki buçuk yıl önce öldüğünü ve cesedi dondurucuya koyduğunu itiraf ettiği kaydedildi. Mahalle sakinleri ise emekli öğretmeni en az dört yıldır görmediklerini ifade etti.

HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI!

55 yaşındaki oğul hakkında "dolandırıcılık", "yanıltıcı beyanda bulunma" ve evinde havalı silah ele geçirilmesi üzerine "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı. Babasının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi incelemesinin ardından netleşecek.