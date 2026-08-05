Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu'da süren jeopolitik risklere karşın Türkiye'nin borç sermaye piyasasının yılın ilk yarısında yüzde 9 büyüyerek 516 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı. Kuruluş, piyasa hacminin yıl sonunda 550 milyar dolara ulaşacağını öngördü.
Fitch Ratings’ten çarpıcı Türkiye analizi: 550 milyar dolara ulaşabilir
Fitch Ratings, Türkiye'nin borç sermaye piyasasının ilk yarıda 516 milyar doları aştığını açıkladı. Kuruluş, yıl sonunda 550 milyar dolarlık hacme ulaşılacağını öngördü.Kaynak: AA
Fitch Ratings, 2026 yılının ilk altı ayını kapsayan "Türkiye Borç Piyasası Monitörü" raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye'nin küresel ölçekte gelişmekte olan piyasalar arasında önemli bir borçlanma ve sukuk ihraççısı olmayı sürdürdüğü belirtildi. Bölgesel jeopolitik risklere rağmen borç sermaye piyasasının yılın ilk yarısında yüzde 9 büyüyerek 516 milyar dolar eşiğini aştığı ifade edildi.
Rapora göre borç sermaye piyasasının yüzde 64'ünü Türk lirası cinsinden, yüzde 33'ünü ise ABD doları cinsinden gerçekleştirilen ihraçlar oluşturdu. Sukuk piyasasının büyüklüğü de yüzde 25,8 artış göstererek 41 milyar dolar seviyesini geçti. Türkiye, Çin hariç değerlendirilen gelişmekte olan piyasalar arasında yılın ilk yarısında dolar cinsinden borç ihracında yüzde 7,4'lük payla altıncı sırada yer aldı.
YIL SONU BEKLENTİSİ 550 MİLYAR DOLAR
Fitch Ratings, dış finansman ihtiyacının, yaklaşan borç vadelerinin ve bütçe açıklarının ihraç faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğini belirterek borç sermaye piyasasının yıl sonunda 550 milyar dolara ulaşacağını tahmin etti.
Bankalar ile şirketlerin uygun ihraç fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceği, ancak bölgesel gerilimler ve piyasalardaki dalgalanmaların bu süreci sınırlayabilecek riskler arasında bulunduğu aktarıldı.
"YEREL PİYASAYA KATILIM DÜŞÜYOR"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fitch Ratings Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al Natoor, Türkiye'nin kamu borcunun düşük seviyelerde bulunduğunu ve zorlu dönemlerde dahi dış finansmana erişimini sürdürebildiğini belirtti.
Bölgedeki jeopolitik gelişmelerin yatırımcı güveni ile likidite üzerinde risk oluşturabileceğine dikkat çeken Al Natoor, "Yabancı yatırımcıların son dönemde ihraç edilen dolar cinsinden Türk devlet sukuk ve tahvillerine olan talebi değişmedi, ancak yerel para birimi piyasasına yabancı katılım düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.