Fitch Ratings’ten çarpıcı Türkiye analizi: 550 milyar dolara ulaşabilir

YIL SONU BEKLENTİSİ 550 MİLYAR DOLAR

Fitch Ratings, dış finansman ihtiyacının, yaklaşan borç vadelerinin ve bütçe açıklarının ihraç faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğini belirterek borç sermaye piyasasının yıl sonunda 550 milyar dolara ulaşacağını tahmin etti.

Bankalar ile şirketlerin uygun ihraç fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceği, ancak bölgesel gerilimler ve piyasalardaki dalgalanmaların bu süreci sınırlayabilecek riskler arasında bulunduğu aktarıldı.