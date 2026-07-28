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Kaynak: DHA

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde sokağı süpüren bir temizlik işçisi, kaldırım ile bina arasındaki boşlukta 57 yaşındaki Ertan Tunca'nın cansız bedenini buldu. Güvenlik kameralarına dengesini sağlamakta zorlanarak yürüdüğü anlar yansıyan Tunca'nın, yüksekten düşmeye bağlı boyun kırılması sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

ACI KARŞILAŞMA SABAH MESAİSİNDE YAŞANDI

Olay, 27 Temmuz Pazartesi sabahı saat 06.20 sularında Fetihtepe Mahallesi'nde yaşandı. Mesaisine başlayan 25 yaşındaki belediye temizlik işçisi Özay Aydın, sokakta temizlik yaptığı esnada kaldırım ile bina arasındaki dar alanda yüzüstü hareketsiz yatan birini fark etti. İşçinin durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, yerdeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde cesedin 57 yaşındaki Ertan Tunca'ya ait olduğu anlaşıldı.

İLK İHTİMAL: DÜŞMEYE BAĞLI BOYUN KIRILMASI

Olay yerinde yapılan ilk adli incelemelerde, Tunca'nın vücudunda herhangi bir darp, yara veya kesici alet izine rastlanmadı. Bulunmasından yaklaşık 5-6 saat önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Tunca'nın, bulunduğu alana düşerek boynunun kırılması sonucu öldüğü değerlendiriliyor.

SENDELEYEREK YÜRÜDÜĞÜ SON ANLAR KAMERADA

Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Ertan Tunca'nın olay öncesine ait son görüntülerine ulaştı. Kamera kayıtlarında; alkollü olduğu iddia edilen Tunca'nın sokakta yürürken dengesini sağlamakta ciddi şekilde güçlük çektiği ve adımlarını sendeleyerek attığı anlar yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın detaylı çalışmalarını tamamlamasının ardından, Tunca’nın cenazesi kesin ölüm sebebinin netleşmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili "şüpheli ölüm" kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Tunca’nın geçmişte 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından emniyette üç ayrı kaydının bulunduğu öğrenildi.