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Kaynak: AA

Avcılar Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında "Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları" ihalesinde, kamu kurumlarından yaklaşık maliyet araştırmaksızın yüksek teklif alarak ihalenin maliyetini yükselttiği iddia edildi.

Kamu zararı oluşmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 1 şüphelinin ise sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi gördüğü, 1 şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN 14 KİŞİ ŞU ŞEKİLDE

Hakkında gözaltı kararı verilen 14 isim şu şekilde:

1. M. Seçkin Özcan – Yaklaşık Maliyet Komisyon Başkanı ve İhale Komisyon Başkanı

2. İsmail Kurtuluş – Yaklaşık Maliyet Komisyon Üyesi

3. Salman Kalmaz – Yaklaşık Maliyet Komisyon Üyesi ve İhale Komisyon Üyesi

4. Nevzat Yalçın – Fen İşleri Müdürü ve İhale Yetkilisi

5. Dursun Yavuz – İhale Komisyon Üyesi

6. Kemal Baki – İhale Komisyon Üyesi

7. Kemal Kenar – İhale Komisyon Üyesi

8. Gülay Güneş – Budo İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Yetkilisi

9. Burak Güneş – Budo İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Yetkilisi

10. Furkan Karaca – MAF Yapı Sahibi

11. Behçet Hırdar – Medsan Yapı Yetkilisi

12. Celal Hırdar – Gür Çelik İnşaat Yetkilisi

13. Mustafa Timur – Ayti İnşaat Yetkilisi

NE OLMUŞTU?

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında düzenlenen

operasyonla tutuklanmıştı ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Avcılar Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçiminde CHP'nin adayı Yüksel Can belediye başkanvekili seçilerek görevi devralmıştı.