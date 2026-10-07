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Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası personelinin alacağı yeni zam oranı netleşti. Banka çalışanlarının maaşlarına, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 16,47 oranında artış yansıtılacak.

ZAM ORANI NASIL HESAPLANDI?

Banka Dünyası'nda yer alan habere göre; Kasım 2025'te üç banka yönetimi ile Öz Finans-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol, personele mayıs ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılmasını güvence altına alıyor. Kasım zammı, nisan-eylül aylarını kapsayan altı aylık enflasyon farkına 3,5 puanlık refah payı eklenerek belirlendi.

TÜİK verilerine göre mart ayında 121,47 seviyesinde olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında 137,23'e yükseldi. Altı aylık enflasyon toplamda yüzde 12,97 olarak ölçüldü. Protokol gereği bu orana 3,5 puan ilave edilmesiyle yüzde 16,47'lik net zam oranına ulaşıldı.

DAHA ÖNCE NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

2026 Yılı Kümülatif Artışı yüzde 37,25'e Ulaştı Aynı sözleşme kapsamında banka personeline 1 Mayıs 2026'da da yüzde 17,84 (Ekim 2025-Mart 2026 dönemi yüzde 14,84 enflasyon + 3 puan) oranında zam yapılmıştı.

Kasım ayında uygulanacak yeni artışla birlikte, çalışan maaşlarındaki 2026 yılı kümülatif büyüme oranı yüzde 37,25 seviyesine çıktı. Eylül 2026 itibarıyla Türkiye'deki yıllık enflasyonun yüzde 29,73 olduğu göz önüne alındığında, personelin yıllık maaş artışı enflasyon oranının üzerinde gerçekleşmiş oldu.