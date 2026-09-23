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Kaynak: DHA

Sakarya’da yeni eğitim döneminin başlamasıyla üniversite öğrencilerinin kampüs heyecanı yaşanırken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi de gençleri ilk günlerinde yalnız bırakmadı. Üniversiteler Kampüsü’nde stant ve mobil hizmet aracı kuran belediye ekipleri, öğrencileri çeşitli ikramlarla karşıladı.

ŞEHRİ VE BELEDİYE HİZMETLERİNİ TANITTILAR

Türkiye’nin farklı şehirlerinden Sakarya’ya gelen üniversite öğrencileriyle sohbet eden Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlere kentte sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi. Öğrencilere ulaşım, sağlık, sosyal yaşam, kültür ve eğitim alanlarında yararlanabilecekleri imkanlar anlatıldı.

Belediye tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sunulan hizmetler arasında belediye otobüsleri, metrobüs ve ADARAY’da 10 TL sabit ulaşım tarifesi, Kampüs Mutfak’ta uygun fiyatlı sıcak yemek, Öğrenci Çamaşırhanesi’nde ücretsiz yıkama ve kurutma hizmeti yer alıyor.

Öğrencilerin Büyükşehir Tıp Merkezi’nden sağlık hizmetlerinden yararlanabildiği belirtilirken, yenilenen yüzüyle AKM’nin kültür-sanat faaliyetlerinin yanı sıra ders çalışma imkanı sunduğu ifade edildi. SAMEK’te ücretsiz kültür, sanat ve eğitim programları düzenlenirken, DİGEM’de ise yazılım, yapay zeka, dijital tasarım ve teknoloji alanlarında ücretsiz eğitimler veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kampüste öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim döneminde başarı dileklerini iletti.