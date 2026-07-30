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Karabük Üniversitesi, dijital tanıtım çalışmaları kapsamına bir yenisini ekleyerek Sanal Kampüs Turu uygulamasını aday öğrencilerin kullanımına sundu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecine özel olarak hazırlanan platform, üniversite adaylarının yerleşkeyi oturdukları yerden gezmelerine olanak tanıyor.

KAMPÜSÜN TÜM ALANLARI 360 DERECE İNCELENEBİLİYOR

Bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar üzerinden erişilebilen uygulama ile kullanıcılar; Merkez Kampüs başta olmak üzere eğitim binalarını, laboratuvarları, kütüphaneyi, spor tesislerini ve sosyal yaşam alanlarını 360 derece açıyla detaylıca inceleyebiliyor.

ŞEHİR DIŞI VE ULUSLARARASI ADAYLAR İÇİN KOLAYLIK

Erişime açılan platform; tercih aşamasındaki adaylar ile ailelerinin yerleşkeyi fiziki olarak ziyaret etme zorunluluğunu ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlıyor. Uygulama, özellikle şehir dışında ikamet eden veya uluslararası aday öğrencilerin üniversitenin sunduğu akademik ve sosyal imkanlar hakkında kapsamlı bilgi edinmesine imkan veriyor.

Dijital teknolojileri tanıtım süreçlerinde etkin kullanmayı hedefleyen Karabük Üniversitesi'nin hazırladığı Sanal Kampüs Turu uygulamasına "dev10.karabuk.edu.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.