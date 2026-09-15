İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde parada sahtecilik ve paraya eşit değerde sahtecilik suçlarının önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kalpazanlara operasyon: Binlerce lira sahte banknot ele geçirildi - Resim : 1

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sahte para üreten zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Adreslerdeki aramalarda ise 357 bin 400 lira ve 500 dolar sahte banknotun yanı sıra 15 adet 100 dolar bandrolü, 2 bin 636 bandrollü kağıt, sahte 6 altın bilezik, altın kolye ile tam altın ele geçirildi.

Kalpazanlara operasyon: Binlerce lira sahte banknot ele geçirildi - Resim : 3

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.