Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye ağır eleştiri: "PAF takımı çıksa 8 puan alırdı"

İlk yarıda Guendouzi'nin boş kale fırsatını değerlendiremediğini, ikinci yarıda ise Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nun toplarının direkten dönmesinin maça damga vurduğunu ifade eden Kahveci, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda rakibine kıyasla daha iyi bir oyun sergilemesine rağmen sahada hayati 2 puan bıraktığını söyledi.