Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.
Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye ağır eleştiri: "PAF takımı çıksa 8 puan alırdı"
Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında berabere kalıp zirvenin 6 puan gerisine düşmesi Nihat Kahveci'yi küplere bindirdi. 5 haftada toplanan 7 puanı sert bir dille eleştiren Kahveci, "PAF takımı çıksa 8 puan alırdı" derken, sarı-lacivertliler şampiyon olursa 100 forma hediye edeceğini iddia etti.Kaynak: Haber Merkezi
Golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ardından lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen ve 11. sıraya gerileyen sarı-lacivertlilerde kriz derinleşirken, Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci canlı yayında sert değerlendirmelerde bulundu.
"280 MİLYON EURO'LUK KADRO, KAÇAN NET FIRSATLAR"
Aziz Yıldırım yönetiminin kurduğu iddialı kadronun ligdeki performansını eleştiren Nihat Kahveci, Gaziantep deplasmanındaki oyuna ve kaçan pozisyonlara dikkat çekti:
Romelu Lukaku'nun sırtı dönük oyunu ile top tutma gayretinin olumlu bir performans olarak öne çıktığını belirtti.
İlk yarıda Guendouzi'nin boş kale fırsatını değerlendiremediğini, ikinci yarıda ise Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu'nun toplarının direkten dönmesinin maça damga vurduğunu ifade eden Kahveci, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda rakibine kıyasla daha iyi bir oyun sergilemesine rağmen sahada hayati 2 puan bıraktığını söyledi.
"ALLAH TARAFTARA SABIR VERSİN"
18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlanmasının ve Roma deplasmanından alınan 1 puanın ardından ligde yaşanan bu düşüşü "akılalmaz" olarak niteleyen ünlü yorumcu, taraftarın içinde bulunduğu kaotik ortama tepki gösterdi.
Kahveci, "Fenerbahçeli taraftarların 1 saat bile sevinmeye hakkı yok mu? Allah gerçekten taraftara sabır versin."
"Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal bu süreçte çok büyük sorumluluk aldı" ifadelerini kullandı.
"PAF TAKIMI ÇIKSA 8 PUAN ALIRDI"
Ligde oynanan 5 maç sonunda toplanan 7 puanı "şaka gibi" olarak yorumlayan Kahveci, sıralamadaki tablonun kabul edilemez olduğunu belirtti:
"Ligde 11. sıradaydın, önünde 10 takım var. Olay sadece Beşiktaş veya Galatasaray değil, bu takımları nasıl geçeceksin?"
"Şu an tam anlamıyla bir felaket senaryosu var. Sahaya PAF takımı çıkarılsaydı bile 8 puan toplayabilirdi."
"100 FORMA HEDİYE EDECEĞİM"
Yönetimin sezon başındaki şampiyonluk söylemlerini hatırlatan Nihat Kahveci, canlı yayında iddialı bir söze imza attı:
"Aziz Başkan bu sezona hangi büyük hedeflerle geldi? 5 haftada 7 puanla 11. sıradasın."
"Şunu net söylüyorum: Eğer Fenerbahçe bu sezon şampiyon olursa, 100 tane orijinal Fenerbahçe forması hediye edeceğim."
Kahveci'nin bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.