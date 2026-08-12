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Kaynak: AA

Ankara'nın Mamak ilçesinde 80 bin 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince "parada sahtecilik" suçuna yönelik Diriliş Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 80 bin 50 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.