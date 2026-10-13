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Kaynak: İHA

Olay, sabah saatlerinde özel bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurtta kalan Mustafa Sarı (25), odasında hareketsiz halde bulundu.

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri de odada incelemelerde bulundu.

Gencin cenazesinde herhangi bir darp ya da delici bir ize rastlanılmadığı öğrenildi. Mustafa Sarı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.