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26 Haziran tarihinde tedavi gördüğü sağlık kuruluşunda 77 yaşında yaşama gözlerini yuman sinema ustası Kadir İnanır'ın vasiyetnamesi kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Merhumun duruşması, kimi aile mensuplarına tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık günü saat 09:30 tarihine ertelendi. Sanatçının hukuki temsilcisi Bişar Abdi Alınak ise yakın zamanda yaptığı bilgilendirmede, usta aktörün tüm mal varlığını ömrünü paylaştığı Jülide Kural'a devrettiğini kaydetmişti.

Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; merhumun yeğenleri Cevahir Önder ile Hüseyin Önder, sergiledikleri 'Terzi Fikri' tiyatro gösteriminin bitiminde açıklamalarda bulundu. İki kardeş, ilerleyen dönemde merhum sanatçının biyografisini sahneye aktarabileceklerini belirttiler.

TİYATRO PROJESİ İÇİN ONAY ŞARTI

Kadir İnanır'ın hayatının tiyatroya uyarlanması hakkında konuşan Cevahir Önder, "Fikir oluşturmak için zamana ihtiyacımız var. Ayrıca hayattayken kendisiyle bu konuyu konuşmuştuk. Kendisi de bundan çok memnun olmuştu. Bundan sonra yapacağımız her şey için aileden izin almamız gerekiyor. İnşallah onlar da buna sıcak bakarlar" dedi.

ADLİYE SÜRECİ

Miras tartışmalarının dışında kalmak istediklerini vurgulayan Önder, "Biz bunun hiçbir şekilde oyunumuzun önüne geçmesini istemiyoruz. Bir; bu bir aile meselesidir. İki; bu herkesin hakkıdır. Bizim orada bulunmamızın nedeni de hukuki görevimizi yerine getirmekti. Eve tebligat geldiğinde bunu öğrendim. Ben mahkemeye Türk vatandaşı olarak hukuki görevimi yapmak için gittim. Gitmeyebilirdim, avukat gönderebilirdim ama bütün aile gidiyordu, biz de gittik. Ancak bu konu çok farklı yerlere çekildi" diye konuştu. Ayrıca dayılarının hayat arkadaşı Jülide Kural'a her zaman saygı duyduklarını ekledi.

LEVENT İNANIR'IN MİRAS TERCİHİ

Levent İnanır'ın tepkisini değerlendiren Önder, "Bazı tepkileri olmuş olabilir. Ancak ben bunu anlık bir tepki olarak görüyorum. Onun da genel olarak böyle düşündüğüne inanmıyorum" dedi. Mirasın Jülide Kural'a bırakılması ihtimaline ilişkin ise "İstediğine bırakabilir. Bu onun hakkıdır. Hukuken ne olacaksa hukuk ortaya koyacaktır. Biz de bunun üzerine bir şey söyleyemeyiz" yanıtını verdi. Kardeşler, odağın oyunda kalmasını istediklerini belirtti.