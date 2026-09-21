Kaynak: İHA

Karşıyaka ilçesinde hizmet veren SlimShape isimli spor salonunun duş bölümünü kullanan H.C. isimli bir kadın üye, alanda gizli bir kamera lensi olduğunu fark ederek durumu cep telefonuyla kaydetti. Kadın müşterinin görüntüleri alarak emniyete gitmesi ve şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma sürerken, işletme sahibi Rüya Doğan Arsalı, yaşanan sürece dair açıklamalarda bulundu.

"İLK ADIMIMIZ TESİSE POLİS ÇAĞIRMAK OLDU"

Yaklaşık 10 aydır işletmeci olarak hizmet verdiklerini belirten Arsalı, olayın yaşandığı esnada tesiste olmadığını aktardı. Şüpheli bir durumun haberini alır almaz harekete geçtiklerini belirten Arsalı, "Şubeden bir kişinin şüpheli hareketlerle video çekip hızla çıkması üzerine durumdan haberdar oldum. Hanımefendi çektiği videoyla birlikte tesisten koşarak gitti ve kendisine seslenip ulaşamadık. Biz de hemen iddia edilen durumla ilgili bir olumsuzluk var mı diye şubemize polis çağırdık. Bu süreçte kendi çalışanlarımızı dahi içeri sokmadık" dedi.

"İLK İNCELEMEDE BULUNAMADI, KARAKOLDAKİ KAYITTAN SONRA MERCEK TESPİT EDİLDİ"

Olay yerine gelen emniyet mensuplarının ilk etapta bir bulguya rastlamadığını savunan Arsalı, şunları kaydetti:

"Gelen polis ve bekçi soyunma odasını dolaştı ancak herhangi bir durum tespit etmeden gittiler. Ben de bunun üzerine şubemizin bağlı olduğu karakola başvurdum. Karakolda hanımefendinin sunduğu kamera kaydına ulaştık ve alanın tekrar kontrol edilmesini talep ettik. Emniyet mensuplarıyla birlikte şubemize geri döndük ve yapılan detaylı incelemede bir mercek olduğu fark edildi."

"KAMERANIN YENİ KONULDUĞU ORTADA, AÇIK BİR MARKA SUİKASTI"

Olayın arkasında rakip bir firmanın olabileceğini iddia eden Arsalı, kamerayı tesise videoyu çeken kişinin ya da bir başkasının sonradan yerleştirdiğini ileri sürdü. Arsalı, "Polis memurlarının da belirttiği kadarıyla cihazın buraya yeni konulmuş olma ihtimali çok yüksek. Bizim bir marka rakibimiz var ve ilk şüphelimiz kendileridir. Daha önce de sosyal mecralarda hem kendi reklamlarını yapıp hem de bizimle ilgili karalama çalışmaları yürütmüşlerdi. Çok çirkin ve aşağılık bir durumla karşı karşıyayız. Sektörel olarak yaşanabilecek en çirkin boyutu yaşıyoruz. Ancak kendimizi aklayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"SOYUNMA ODASI DIŞINDAKİ TÜM KAMERA KAYITLARINI TESLİM ETTİK"

Müşterilerinin mahremiyetinin kendileri için her şeyden önce geldiğini ve mevcut üyelerinin kendilerine destek verdiğini vurgulayan Arsalı, "O kameranın oraya kim tarafından, ne zaman konulduğunu bilmiyoruz ancak bizim tarafımızdan yerleştirilmediği apaçık ortadadır. Zaten polise gidip inceleme talebinde bulunan da biziz. Soyunma odası dışındaki tüm şube içi kamera kayıtlarımızı ilgili mercilere teslim ettik. O an tesiste olan, öncesinde ve sonrasında gelen tüm üyelerimiz de bize destek olmaktadır" dedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayda mağdur olan ve markası karalanan taraf olduklarını dile getiren Rüya Doğan Arsalı, "Gerçeğin ortaya çıkması için emniyet ve adli makamlar nezdinde tüm şikayetlerimizi başlattık. Videoyu çeken hanımefendi dahil olmak üzere, bu olayı gerçekleştiren ya da tesisimize o düzeneği yerleştiren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şirket avukatımız sürecin sonuna kadar takipçisi olacak" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.