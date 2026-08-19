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Kaynak: AA

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstürü belli olurken yeni sezon ilk haftadan önemli karşılaşmalara sahne olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından 30 haftalık sezonun yol haritası belirlendi.

İLK HAFTADA GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI

Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Sezonun ilk haftasının dikkat çeken mücadelelerinden birinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

İlk hafta ayrıca Fenerbahçe arsaVev ile ABB FOMGET karşılaşırken Safi MCL Bentonit Ünye, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

30 HAFTALIK MARATON 23 MAYIS'TA SONA ERECEK

16 takımın mücadele edeceği lig, çift devreli lig usulüne göre toplam 30 hafta üzerinden oynanacak.

Sezonun ilk yarısı 25 Aralık 2026'da tamamlanacak. İkinci devre 9 Ocak 2027'de başlayacak ve sezonun son karşılaşmaları 23 Mayıs 2027'de yapılacak.

Ligi şampiyon tamamlayan takım, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ MAÇLARI TFF YOUTUBE KANALINDA

Fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, kadın futbolunun gelişimi için altyapıdan A Milli Takım'a uzanan sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Aküzüm açıklamaları şu şekilde:

"Altyapıdan A Milli Takım'a uzanan sürdürülebilir bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Hedefimiz daha fazla kız çocuğunun futbolla buluşması ve Türkiye'nin futbolda uluslararası rekabet gücünün artmasıdır."

"Türkiye'yi kulüpler ve milli takımlar bazında inşallah kadın futbolunda üst seviyelerde göreceksiniz. Türkiye'nin her bölgesinde yetenekli kızlarımızı arıyoruz."

Yeni sezonda karşılaşmaların TFF'nin YouTube kanalından yayınlanacağını belirten Aküzüm şunları söyledi:

"İnşallah önümüzdeki dönemde bir yayın kuruluşuyla gelir getirici anlaşma yapacağız. Valilikler, kaymakamlıklar, belediye başkanları buna daha çok destek olmalı.

Kadınların futbolun her alanında olmasını istiyoruz. Sadece sahada değil, seyirci de olmalarını istiyoruz. Kadınlarımız, kız çocuklarımız, eşlerimiz futbolla çok ilgili. Bu ilgiyi kadın futboluna çevirmek için aksiyon alacağız."

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ'NDE İLK HAFTA PROGRAMI

2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:

Galatasaray - Trabzonspor

Yüksekova SK - Şile Bilgidoğa

Safi MCL Bentonit Ünye - Beşiktaş

Haymanaspor - 1207 Antalyaspor

Fenerbahçe arsaVev - ABB FOMGET

Giresun Sanayispor - Amed Sportif Faaliyetler

Kayseri Kadın FK - Sultanbeyligücü

Bakırköy Kadın Futbol - Hakkarigücü