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Güney Amerika’nın akciğerleri sayılan Brezilya ormanlarında yasa dışı çetelerin yarattığı tahribata karşı teknoloji ve doğa ortaklığıyla yanıt verildi. Paraná Bölge Çevre Enstitüsü (IAT) tarafından koordine edilen sıra dışı operasyonda, insan eliyle ulaşılması imkansız olan dik yamaçlar ve koruma altındaki alanlar havadan tohum yağmuruna tutuldu.

SUÇ KOORDİNATLARI TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Halk arasında adeta "yeşil bir yağmur" olarak nitelendirilen bu büyük restorasyon hamlesi şansa bırakılmadı. Helikopterlerin bıraktığı 700 bin tohum, özellikle palmiye kaçakçılarının yasa dışı yollarla palmiye özü çıkarmak için ağaçları katlettiği suç bölgelerine tek tek serpildi.

Doğa gönüllüleri ve çevre kuruluşlarının büyük bir özveriyle topladığı tohumlar, kaçakçıların baltalarla yok ettiği orman tabanında yeniden hayat bulacak.

BESİN ZİNCİRİNİN KALBİ: JUÇARA PALMİYESİ

Sözcü'de yer alan habere göre Operasyonun merkezinde yer alan juçara palmiyesi, Atlantik Ormanı’ndaki vahşi yaşam için hayati bir değer taşıyor:

Yaşam Kaynağı: Bu özel palmiyenin meyvesi ve özü, bölgedeki onlarca kuş ve memeli türünün besin zincirini oluşturuyor.

Ölümcül Hasat: Kaçakçılar tarafından sadece özü için yağmalanan bu bitki, hasat edildiği anda doğrudan ölüyor. Bu durum, ağacın neslini tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakırken ormanlık alanlara telafisi imkansız zararlar veriyordu.

MÜHENDİSLER ADIM ADIM TAKİP EDECEK

Çimlenme süreci oldukça yavaş ve zor olan juçara palmiyesinin popülasyonunu hızla artırmak isteyen uzmanlar, havadan ekim yönteminin orman altı florasını korumak için en etkili çözüm olduğunu belirtti. Helikopterlerle bırakılan 700 bin tohumun filizlenme ve toprağa tutunma oranları, önümüzdeki yıllarda çevre mühendisleri tarafından uydular ve saha incelemeleriyle yakından takip edilecek.