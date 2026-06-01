

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



4 Mayıs’ta başlayan sel baskınlarının ardından Kazova köylerinde su seviyesi kritik sınırı aştı. Ovayurt, Çiftlik, Şatroba ve Tatlıcak köylerinde yüzlerce dönümlük tarım arazisi sular altında kalırken, üretici borçlandığı tohum ve gübrenin yasını tutuyor. Bölge halkının gözü kulağı şimdi "Afet Bölgesi" ilanında.

Tokat’ın en önemli tarım merkezlerinden biri olan Kazova, Mayıs başından bu yana sel felaketiyle mücadele ediyor. 4 Mayıs’ta başlayan sel baskınlarının üzerinden haftalar geçmesine rağmen Yeşilırmak’ın su debisi yüksekliğini koruyor. Son yağışlarla birlikte su seviyesi yerleşim yerlerini tehdit edecek şekilde kritik sınıra ulaşırken, Kazova adeta alarm veriyor. Yeni yağış ihtimalleri karşısında tehlike henüz geçmiş değil; ekipler ve köylüler taşkın nöbetini sürdürüyor.



YÜZLERCE DÖNÜM ARAZİ GÖLE DÖNDÜ, MAHSUL ERİDİ



Dron ile havadan çekilen görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Ovayurt, Çiftlik, Şatroba ve Tatlıcak köylerinin çevresindeki yüzlerce dönümlük ekili tarım arazisi tamamen sular altında kaldı. Mayıs ayının tam ekim ve filizlenme dönemi olması nedeniyle ovadaki mahsuller ve seralar geri dönülemez şekilde hasar gördü. Tüm yılın emeğini toprağa gömen, borçlanarak tohum ve gübre alan Kazova çiftçisi büyük bir ekonomik yıkımla karşı karşıya.



HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ, HAYVANCILIK DURMA NOKTASINDA



Suyun ahırlara kadar dayanması üzerine bölgedeki besiciler alarm durumuna geçti. Köylüler, kendi imkanlarıyla hayvanlarını tahliye ederek köy dışındaki daha yüksek ve güvenli bölgelerde bulunan ahırlara taşımak zorunda kaldı. Tarımsal üretimin ardından hayvancılık faaliyetleri de bölgede tamamen aksadı.



DEVLET SAHADA, KÖYLÜ TEYAKKUZDA



Felaketin ilk anından itibaren İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ), Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sahada aktif mesai harcıyor. Suyun doğrudan köy merkezlerini yutmaması ve evlerin içine girmemesi için iş makineleriyle geçici set ve tahkimat çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bir yandan da hasar tespit ekipleri sahada incelemelerine devam ediyor.



ÇİFTÇİ SORDU: "ŞİMDİ NE YİYİP NE İÇECEĞİZ?"



Su altında kalan sadece toprak değil, köylünün geleceği oldu. Tarım işlerinin tamamen durduğu Kazova’da üreticiler büyük bir moral bozukluğu yaşıyor. "Şimdi ne yiyip ne içeceğiz, banka ve esnaf borçlarını nasıl ödeyeceğiz?" diyen köylüler, temel gıda ve temiz su gibi lojistik ihtiyaçları karşılamaya odaklanmış durumda.



Tek çareleri suyun çekilmesi ve setlerin dayanması olan Kazova halkı, yeni bir kuvvetli yağış dalgası gelirse köylerini tamamen terk etmek zorunda kalma riskiyle karşı karşıya.



KAZOVA "AFET BÖLGESİ" İLANI BEKLİYOR



Doğayla ve yükselen sularla mücadele eden Kazovalılar, Anadolu’nun en büyük gücü olan imece (dayanışma) ruhuyla ayakta kalmaya çalışıyor. Yaşamın tamamen bu kriz ortamını atlatmaya yönelik kolektif bir çabayla sürdüğü köylerde gözler devletin yapacağı hasar tespit çalışmalarına ve bölgenin "AFET BÖLGESİ" ilan edilip edilmeyeceğine kilitlendi. Çiftçi, uzanacak bir yardım eliyle yaralarını sarmayı bekliyor.