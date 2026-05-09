Dünyanın en büyük savaş gemilerinden biri olan nükleer enerjili uçak gemisi USS Nimitz, Brezilya Donanması ile ortak askeri tatbikatlara katılmak üzere Rio de Janeiro'daki Guanabara Körfezi'ne demirledi.
Okyanusun ortasında gövde gösterisi: Dünyanın en büyük savaş gemisi Brezilya'da demirledi
Dünyanın dev uçak gemilerinden nükleer USS Nimitz, Brezilya ile ortak tatbikat için Rio de Janeiro’ya demirledi. 6 bin personel taşıyan gemi, Southern Seas 2026 operasyonu kapsamında Güney Amerika turunda.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Amerika ülkeleriyle ortaklaşa yürüttüğü "Southern Seas 2026" operasyonu kapsamında bölgeye gelen 300 metreden uzun dev gemi, 6 bin kişilik mürettebatıyla dikkat çekiyor.
Rio de Janeiro'ya ulaşmadan önce Ekvador, Şili ve Arjantin'i ziyaret eden donanma grubu, önümüzdeki günlerde Brezilya kıyılarında Brezilyalı ve Amerikalı askeri personelin katılımıyla gerçekleştirilecek ortak eğitim faaliyetlerinde yer alacak.
Eğitim programı kapsamında denizdeki operasyonel simülasyonların yanı sıra seyrüsefer tatbikatları ve teknik bilgi değişimleri icra edilecek.
Kaynak: AA