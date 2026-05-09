09 Mayıs 2026 Cumartesi
Okyanusun ortasında gövde gösterisi: Dünyanın en büyük savaş gemisi Brezilya'da demirledi

Dünyanın dev uçak gemilerinden nükleer USS Nimitz, Brezilya ile ortak tatbikat için Rio de Janeiro’ya demirledi. 6 bin personel taşıyan gemi, Southern Seas 2026 operasyonu kapsamında Güney Amerika turunda.

Dünyanın en büyük savaş gemilerinden biri olan nükleer enerjili uçak gemisi USS Nimitz, Brezilya Donanması ile ortak askeri tatbikatlara katılmak üzere Rio de Janeiro'daki Guanabara Körfezi'ne demirledi.

Kaynak: AA
