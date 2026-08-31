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Juventus, transfer döneminin son bölümünde hücum hattına bir takviye daha yapmak için Newcastle United forması giyen Nick Woltemade'yi gündemine aldı.

The Athletic'in haberine göre; İtalyan ekibi, 24 yaşındaki Alman santrforun kiralık transferi için Newcastle United ile görüşmelere başladı.

NEWCASTLE'DA FORMA REKABETİNDE GERİYE DÜŞTÜ

Woltemade, Newcastle'ın Liverpool ile 2-2 berabere kaldığı sezonun ilk maçında yedek kulübesinden çıkamazken teknik direktör Matthias Jaissle, hücumun merkezinde Yoane Wissa ve William Osula'yı tercih etti.

Alman futbolcu, Tottenham karşısında alınan iki farklı galibiyette ise son 20 dakikada süre buldu.

Newcastle'ın Lille'den Matias Fernandez-Pardo'yu 60 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlandığı haberlerinin ardından Woltemade'nin takımdaki geleceği de yeniden gündeme geldi.

75 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Newcastle, Woltemade'yi geçen yaz Stuttgart'tan 75 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro'ya ulaşabilecek bonuslar karşılığında transfer etmişti. Kulüp rekoru kırılan transferin ardından Alman golcüyle 2031'e kadar sözleşme imzalanmıştı.

Premier Lig'deki ilk sezonuna etkili başlayan Woltemade, ilk 5 maçının 4'ünde gol buldu. Sezonun ikinci bölümünde ise form grafiği düşen 24 yaşındaki oyuncu, ilk 11'deki yerini kaybetmeye başladı.

Önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerinin hız kazanması bekleniyor.