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Kaynak: Haber Merkezi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’dan kötü haber geldi.

İtalyan kulübü, genç oyuncunun sol ayağında meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

KENAN YILDIZ AMELİYAT EDİLDİ

Juventus’tan yapılan açıklamada, Kenan Yıldız’ın sol ayağındaki 5. metatars kemiğinin tabanında meydana gelen kırık nedeniyle operasyon geçirdiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yıldız, öğleden sonra sol ayağındaki 5. metatars kemiğinin tabanında meydana gelen kırık nedeniyle osteosentez ameliyatı geçirdi. Augsburg Hessingpark Klinik’te Dr. Martin Jordan tarafından, kulüp doktoru Dr. Marco Freschi’nin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı. Futbolcu yarından itibaren rehabilitasyon programına başlayacak.”

EN AZ 6 HAFTA YOK

Operasyonun başarılı geçtiği açıklanırken, milli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlayacağı aktarıldı.

Yapılan sağlık değerlendirmelerine göre Kenan Yıldız’ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM’A KÖTÜ HABER

Kenan Yıldız’ın sakatlığı, A Milli Futbol Takımı için de olumsuz bir gelişme oldu.

Milli oyuncu, iyileşme süreci nedeniyle A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika’ya karşı oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.