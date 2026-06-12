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Real Madrid'de teknik direktörlük görevine geri dönen Jose Mourinho, kadro planlamasına da başladı.

Öte yandan milli yıldızımız Arda Güler'in geleceği ve kendisine verilecek rol de merak konusu olmuştu.

MOURINHO'DAN ARDA GÜLER KARARI

İspanyol basınından AS'nin haberine göre, Jose Mourinho, Arda Güler'i orta sahanın kilit ismi olarak kullanmayı düşünüyor.

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe döneminde Arda'yı kiralık olarak kadrosunu katmak istemişti ama başarılı olamamıştı.

ARDA GÜLER'İN SEZON KARNESİ

2025-26 sezonunda 51 maça çıkan milli yıldızımız, bu süre zarfında 6 gol atarken 14 de asist yapmayı başardı.