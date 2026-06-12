Meteoroloji yarın için uyardı: Birçok şehre şiddetli gök gürültülü sağanak geliyor

Bölge bölge bugün için hava durum raporu şu şekilde olacak;

MARMARA

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı