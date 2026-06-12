Yurt genelinde etkili olan sıcak havalar, yerini hareketli ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 12 - 15 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahminlerine göre, vatandaşları "dört mevsimin" bir arada yaşanacağı bir hafta sonu bekliyor. Cuma günü batı kesimlerde uç vermeye başlayacak olan yerel yağışlar, hafta sonu yurdun büyük bölümünü esir alacak. Yeni haftada ise güneş, batıdan yüzünü tekrar gösterecek.
Meteoroloji yarın için uyardı: Birçok şehre şiddetli gök gürültülü sağanak geliyor
Cumartesi günü yurdun batı ve iç kesimleri şiddetli gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girerken; Güneydoğu Anadolu Bölgesi 36 dereceyi bulan kavurucu sıcaklıklarla boğuşacak. İşte son hava durumu tahmin raporu...Gülsüm Hülya Sundu
Haftanın son iş gününde Türkiye, iki farklı hava olayını aynı anda yaşıyor. Özellikle Kıyı Ege (İzmir ve çevresi) ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar zirve yapıyor. Güneydoğu'da termometreler 36°C'yi, Ege kıyılarında 34°C'yi gösterecek. Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar kendini yavaştan göstermeye başlıyor.
Hafta sonu planı yapanlar dikkat. Cumartesi günü yağışlı hava dalgası etki alanını hızla genişletiyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimlerinin neredeyse tamamı gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Dışarıda plan yapanların yağmurluk ve şemsiyelerini mutlaka yanlarına almaları gerekiyor. Yağışlı sistem batıyı vururken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcak, parçalı bulutlu hava ve 36°C'ye varan sıcaklıklar gösteriyor.
Pazar günü sistem yurdun doğusuna doğru hareket ederek merkez üssünü değiştiriyor. İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz bölgesi geneli, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yağış alan bölgelerde sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanırken, Marmara ve Kıyı Ege'de bulutlar dağılmaya ve hava yavaş yavaş açmaya başlıyor.
Yeni haftanın ilk gününde batı bölgelerimiz derin bir nefes alıyor ve yaz ayarlarına geri dönüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in büyük bölümünde güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar batı ve güney kıyılarında yeniden tırmanışa geçiyor. Kıyı Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklık uyarıları tekrar haritadaki yerini alıyor. Hafta sonu yurdu etkileyen yağışlı sistem, sadece Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da (Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) etkisini sürdürdükten sonra yurdu terk etmeye hazırlanıyor.
Bölge bölge bugün için hava durum raporu şu şekilde olacak;
MARMARA
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam Konya çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Aksaray, Kırşehir ve Ankara çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
BARTIN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, (Gümüşhane ve Giresun dışında) Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu