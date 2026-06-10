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Real Madrid'de kısa bir teknik direktörlük deneyiminin ardından Chelsea ile kariyerinde yeni bir sayfa açan Xabi Alonso'nun Arda Güler'i kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

REAL MADRİD'İN 'DOKUNULMAZ' GÖRDÜĞÜ ARDA GÜLER'E REKOR TEKLİF HAZIRLIĞI

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra bile Arda Güler ile iletişimine devam eden Xabi Alonso neredeyse imkansız bir görev için Chelsea yönetimini seferber etti.

Florentino Perez'in gözünde 'dokunulmaz' olarak görülen Arda Güler'i transfer etmek üzere girişimlerde bulunmaya hazırlanan Londra temsilcisinin rekor bir teklif yapmayı düşündüğü kaydedildi.

CHELSEA 115 MİLYON EURO'DAN PAZARLIK KAPISINI AÇACAK

İngiliz basınında yer alan haberlerde; Chelsea'nin ilk teklifinin 115 milyon Euro seviyelerinde olacağı ve pazarlıkların gidişatına göre bu rakamın daha da yükselebileceği ifade ediliyor.

XABI ALONSO ÇOK ZOR OLSA DA ŞANSINI SONUNDA KADAR DENEYECEK

Arda Güler her fırsatta Real Madrid'de kalmak istediğini belirtse de Xabi Alonso çok zor görülen bu transferde kulübün tüm imkanlarını kullanmayı göze almış durumda.

TRANSFERDE MOURINHO DETAYI DA ETKİLİ OLACAK

Öte yandan Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Jose Mourinho'nun da milli yıldızla ilgili görüşleri transferin seyrini belirleyecek önemli bir faktör olacak. Ancak Portekizli teknik adamın Perez'in gözbebeği için farklı bir yaklaşımda bulunması büyük bir sürpriz olur.

KARİYER SEZONUNUN ARDINDAN GÖZLER DÜNYA KUPASI'NDA

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 51 maça çıkan Arda Güler 6 gol, 14 asistlik performans sergilerken sıkça adından söz ettirmişti. La Liga'da sezonun golüne imza atan 21 yaşındaki milli yıldızın bu formunu 2026 Dünya Kupası'na taşıması bekleniyor.