Real Madrid'de Alvaro Arbeloa ile yolların ayrılmasının ardındna beklendiği üzere takımın başına Jose Mourinho getirildi.
JOSE MOURINHO RESMEN AÇIKLANDI
İspanyol devi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla; Florentino Perez başkanlığında bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Jose Mourinho'nun yeni teknik direktör olması konusunda karara varıldığı açıklandı.
13 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Böylelikle Portekizli teknik adam yaklaşık 13 yıl sonra Real Madrid'e geri döndü. Mourinho'nun görevine takımın toplanma tarihi olan 13 Temmuz'da başlayacağı da belirtildi.