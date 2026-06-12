Özellikle sabah 09.00'dan önce gerçekleştirilen bazı alışkanlıkların gün boyu süren yorgunluk, stres ve dikkat dağınıklığının başlıca nedenleri arasında yer aldığı belirtiliyor.
Güne yorgun başlamanızın sebebi bu 5 hata olabilir: Sağlığınızı sessizce bozuyor
Pek çok kişi güne daha enerjik başlamak ve zamandan kazanmak için sabah saatlerinde bazı alışkanlıkları rutin haline getiriyor. Ancak uzmanlara göre, güne başlarken yapılan bazı yaygın davranışlar fark edilmeden hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Güne nasıl başladığımız; enerjimizi, ruh halimizi ve verimliliğimizi doğrudan etkiliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, sabah saatlerinde yapılan bazı yanlışların vücudun doğal dengesini bozarak günün geri kalanında çeşitli sorunlara yol açabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, daha sağlıklı ve dengeli bir gün geçirmek isteyenlerin özellikle sabahın ilk saatlerinde bu alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini vurguluyor.
Uyandıktan sonraki ilk saatlerde vücut, uyku halinden uyanıklık durumuna geçerken hassas bir hormonal süreçten geçiyor. Bu dönemde yapılan yanlış tercihler, stres hormonlarının dengesini bozabiliyor ve gün boyunca enerji seviyelerinin düşmesine neden olabiliyor. İşte uzmanların dikkat çektiği, sabah 09.00'dan önce kaçınılması gereken 5 önemli alışkanlık:
1. UYANIR UYANMAZ TELEFONA SARILMAK
Gözünüzü açar açmaz telefon ekranına yönelmek, sosyal medya bildirimlerini veya e-postaları kontrol etmek zihinsel yorgunluğun ilk adımı olabilir. Beyin henüz tam anlamıyla uyanmadan yoğun bilgi akışına maruz kalmak, stres seviyesini artırırken dikkat dağınıklığı ve kaygı hissini de tetikleyebiliyor.
2. AÇ KARNINA KAHVE İÇMEK
Sabah kahvesi birçok kişi için vazgeçilmez olsa da uzmanlar aç karnına tüketilen kahvenin bazı olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Uyandıktan sonraki ilk saatlerde doğal olarak yükselen kortizol seviyesine eklenen kafein, vücudun enerji dengesini etkileyebiliyor. Ayrıca mide asidini artırarak sindirim sistemi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.
3. ŞEKERLİ VE KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI KAHVALTILAR TERCİH ETMEK
Poğaça, börek, şekerli gevrekler veya reçel ağırlıklı kahvaltılar kan şekerinin hızla yükselmesine neden oluyor. Ancak bu yükseliş kısa sürede düşüşe geçerek günün ilerleyen saatlerinde halsizlik, açlık hissi ve konsantrasyon kaybına yol açabiliyor.
4. AĞIR EGZERSİZLERLE GÜNE BAŞLAMAK
Hafif yürüyüşler ve esneme hareketleri faydalı olsa da sabah erken saatlerde yapılan yoğun kardiyo veya ağır ağırlık çalışmaları sakatlanma riskini artırabiliyor. Vücut henüz tam olarak hareket düzenine geçmeden yapılan zorlayıcı egzersizler özellikle kaslar ve eklemler üzerinde ekstra yük oluşturabiliyor.
5. GÜNÜN TÜM YÜKÜNÜ SABAH İLK SAATLERDE ÜSTLENMEK
Uyanır uyanmaz yoğun iş planları yapmak, önemli kararlar almak veya stresli konular üzerine düşünmek zihinsel baskıyı artırabiliyor. Uzmanlar, beynin karar verme ve analiz süreçlerinden sorumlu bölgelerinin tam performansa ulaşmasının zaman aldığını belirterek kritik kararların biraz daha ilerleyen saatlere bırakılmasını öneriyor.
Güne daha sağlıklı ve dengeli başlamak için sabah saatlerinde yapılan bu yaygın hatalardan kaçınmak büyük önem taşıyor. Küçük görünen alışkanlık değişiklikleri bile gün boyunca daha enerjik, odaklanmış ve verimli hissetmenize yardımcı olabilir.