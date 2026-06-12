Güne yorgun başlamanızın sebebi bu 5 hata olabilir: Sağlığınızı sessizce bozuyor

5. GÜNÜN TÜM YÜKÜNÜ SABAH İLK SAATLERDE ÜSTLENMEK

Uyanır uyanmaz yoğun iş planları yapmak, önemli kararlar almak veya stresli konular üzerine düşünmek zihinsel baskıyı artırabiliyor. Uzmanlar, beynin karar verme ve analiz süreçlerinden sorumlu bölgelerinin tam performansa ulaşmasının zaman aldığını belirterek kritik kararların biraz daha ilerleyen saatlere bırakılmasını öneriyor.

Güne daha sağlıklı ve dengeli başlamak için sabah saatlerinde yapılan bu yaygın hatalardan kaçınmak büyük önem taşıyor. Küçük görünen alışkanlık değişiklikleri bile gün boyunca daha enerjik, odaklanmış ve verimli hissetmenize yardımcı olabilir.