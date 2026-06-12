Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Güne yorgun başlamanızın sebebi bu 5 hata olabilir: Sağlığınızı sessizce bozuyor

Güne yorgun başlamanızın sebebi bu 5 hata olabilir: Sağlığınızı sessizce bozuyor

Pek çok kişi güne daha enerjik başlamak ve zamandan kazanmak için sabah saatlerinde bazı alışkanlıkları rutin haline getiriyor. Ancak uzmanlara göre, güne başlarken yapılan bazı yaygın davranışlar fark edilmeden hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Güne yorgun başlamanızın sebebi bu 5 hata olabilir: Sağlığınızı sessizce bozuyor - Resim: 1

Özellikle sabah 09.00'dan önce gerçekleştirilen bazı alışkanlıkların gün boyu süren yorgunluk, stres ve dikkat dağınıklığının başlıca nedenleri arasında yer aldığı belirtiliyor.

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Güne yorgun başlamanızın sebebi bu 5 hata olabilir: Sağlığınızı sessizce bozuyor - Resim: 2

Güne nasıl başladığımız; enerjimizi, ruh halimizi ve verimliliğimizi doğrudan etkiliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, sabah saatlerinde yapılan bazı yanlışların vücudun doğal dengesini bozarak günün geri kalanında çeşitli sorunlara yol açabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, daha sağlıklı ve dengeli bir gün geçirmek isteyenlerin özellikle sabahın ilk saatlerinde bu alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini vurguluyor.

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Güne yorgun başlamanızın sebebi bu 5 hata olabilir: Sağlığınızı sessizce bozuyor - Resim: 3

Uyandıktan sonraki ilk saatlerde vücut, uyku halinden uyanıklık durumuna geçerken hassas bir hormonal süreçten geçiyor. Bu dönemde yapılan yanlış tercihler, stres hormonlarının dengesini bozabiliyor ve gün boyunca enerji seviyelerinin düşmesine neden olabiliyor. İşte uzmanların dikkat çektiği, sabah 09.00'dan önce kaçınılması gereken 5 önemli alışkanlık:

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Güne yorgun başlamanızın sebebi bu 5 hata olabilir: Sağlığınızı sessizce bozuyor - Resim: 4

1. UYANIR UYANMAZ TELEFONA SARILMAK

Gözünüzü açar açmaz telefon ekranına yönelmek, sosyal medya bildirimlerini veya e-postaları kontrol etmek zihinsel yorgunluğun ilk adımı olabilir. Beyin henüz tam anlamıyla uyanmadan yoğun bilgi akışına maruz kalmak, stres seviyesini artırırken dikkat dağınıklığı ve kaygı hissini de tetikleyebiliyor.

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Güne yorgun başlamanızın sebebi bu 5 hata olabilir: Sağlığınızı sessizce bozuyor - Resim: 5

2. AÇ KARNINA KAHVE İÇMEK

Sabah kahvesi birçok kişi için vazgeçilmez olsa da uzmanlar aç karnına tüketilen kahvenin bazı olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Uyandıktan sonraki ilk saatlerde doğal olarak yükselen kortizol seviyesine eklenen kafein, vücudun enerji dengesini etkileyebiliyor. Ayrıca mide asidini artırarak sindirim sistemi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

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Güne yorgun başlamanızın sebebi bu 5 hata olabilir: Sağlığınızı sessizce bozuyor - Resim: 6

3. ŞEKERLİ VE KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI KAHVALTILAR TERCİH ETMEK

Poğaça, börek, şekerli gevrekler veya reçel ağırlıklı kahvaltılar kan şekerinin hızla yükselmesine neden oluyor. Ancak bu yükseliş kısa sürede düşüşe geçerek günün ilerleyen saatlerinde halsizlik, açlık hissi ve konsantrasyon kaybına yol açabiliyor.

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Güne yorgun başlamanızın sebebi bu 5 hata olabilir: Sağlığınızı sessizce bozuyor - Resim: 7

4. AĞIR EGZERSİZLERLE GÜNE BAŞLAMAK

Hafif yürüyüşler ve esneme hareketleri faydalı olsa da sabah erken saatlerde yapılan yoğun kardiyo veya ağır ağırlık çalışmaları sakatlanma riskini artırabiliyor. Vücut henüz tam olarak hareket düzenine geçmeden yapılan zorlayıcı egzersizler özellikle kaslar ve eklemler üzerinde ekstra yük oluşturabiliyor.

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Güne yorgun başlamanızın sebebi bu 5 hata olabilir: Sağlığınızı sessizce bozuyor - Resim: 8

5. GÜNÜN TÜM YÜKÜNÜ SABAH İLK SAATLERDE ÜSTLENMEK

Uyanır uyanmaz yoğun iş planları yapmak, önemli kararlar almak veya stresli konular üzerine düşünmek zihinsel baskıyı artırabiliyor. Uzmanlar, beynin karar verme ve analiz süreçlerinden sorumlu bölgelerinin tam performansa ulaşmasının zaman aldığını belirterek kritik kararların biraz daha ilerleyen saatlere bırakılmasını öneriyor.

Güne daha sağlıklı ve dengeli başlamak için sabah saatlerinde yapılan bu yaygın hatalardan kaçınmak büyük önem taşıyor. Küçük görünen alışkanlık değişiklikleri bile gün boyunca daha enerjik, odaklanmış ve verimli hissetmenize yardımcı olabilir.

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