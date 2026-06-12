SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti

En Düşük Memur Emeklisi: Mevcutta 27 bin 772 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı; TÜİK tahminine göre (yüzde 13,94 zamla) 31 bin 643 TL’ye, İTO tahminine göre (Yüzde 15,06 zamla) 31 bin 954 TL’ye, ENAG tahminine göre ise (Yüzde 20,73 zamla) 33 bin 529 TL’ye yükselecek.