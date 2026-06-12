Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti

SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti

Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emeklilerin maaş zammı senaryoları netleşmeye başladı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 1,36’lık beklentiyi baz alarak TÜİK, ENAG ve İTO verilerine göre kuruşu kuruşuna yeni maaş tablolarını çıkardı.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 1

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında artış yapılmıştı. Ancak yapılan artış en düşük emekli maaşına çözüm olmamıştı. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye getirilmişti.

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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 2

Açlık sınırı şimdiden 35 bin TL sınırını aştığı ortamda son bir umut gözler temmuz zammına çevrildi. Temmuz maaş zammı ise emeklilerin 6 aylık alacağı enflasyon farkına tekabül ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ise zam farkını netleştiriyor.

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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 3

TÜİK mayıs ayında enflasyonu yüzde 1.71 olarak açıklanmıştı. SK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında 4,84, şubatta yüzde 2,96, mart ayında 1,94 nisan ayında 4,18 ve son olarak 1,71 veriyle yüzde 16.60 zammı almış oldu. Toplu sözleşmeden dolayı memur ve memur emeklileri yüzde 12,40 zam oranını hak etti.

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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 4

Son bir aylık enflasyon verisi kaldı. 3 Haziran’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi ile emekli ve memur maaş fark zammı belirlenmiş olacak. Ancak anket verileri de güncellendi.

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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 5

Merkez Bankası 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya düştü.

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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 6

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, YENİÇAĞ’a özel yaptığı değerlendirmede, anket döneminde öngörülen yüzde 1,36'lık Haziran ayı enflasyon tahmini ile TÜİK, ENAG ve İTO verileri ışığında SSK, Bağ-Kur ve memur maaş tahminlerini hesapladı.

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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 7

5 aylık kesinleşen verilere Merkez Bankası’nın yüzde 1,36’lık Haziran tahmini eklendiğinde, kurumların 6 aylık enflasyon beklentileri ve buna göre şekillenecek SSK/Bağ-Kur maaş tabloları şu şekilde ortaya çıkıyor:

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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 8

TÜİK Verilerine Göre: 6 aylık enflasyonun yüzde 18,20 olması durumunda mevcut 20.000 TL olan en düşük emekli aylığı 23 bin 640 TL’ye yükselecek. 30 bin TL maaş alan bir emeklinin yeni geliri ise 35 bin 460 TL olacak.

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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 9

İTO Verilerine Göre: İstanbul Ticaret Odası verileri baz alındığında 6 aylık artış yüzde 19,36’yı buluyor. Bu senaryoda en düşük maaş 23 bin 872 TL’ye, 30 bin TL alanın maaşı ise 35 bin 808 TL’ye ulaşıyor.

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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 10

ENAG Verilerine Göre: Bağımsız enflasyon araştırma grubunun kümülatif tahminine göre zam oranı yüzde 25,24’e çıkıyor. Bu durumda kök maaşı 20 bin TL olan bir emekli 25 bin 048 TL, 30.000 TL olan ise 37.572 TL alacak.

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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 11

En düşük emekli maaşı olan 20.000 TL'nin üzerinde yapılacak taban maaş artışları ve taban aylık eşitlemeleri için TBMM'den yasal bir düzenleme geçmesi gerekiyor.

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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 12

SSK ve Bağ-Kur Maaş Tahmin Tablosu (TL)

Mevcut Maaş

TÜİK Tahmini (%18,20)

İTO Tahmini (%19,36)

ENAG Tahmini (%25,24)

20.000 TL

23.640 TL

23.872 TL

25.048 TL

30.000 TL

35.460 TL

35.808 TL

37.572 TL

40.000 TL

47.280 TL

47.744 TL

50.096 TL
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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 13

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme hükümlerine göre kümülatif olarak belirleniyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın Haziran ayı beklentisi dahil ederek yaptığı 6 aylık kümülatif tahminlerde memur kesimi için şu rakamlar öne çıkıyor:

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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 14

En Düşük Memur Emeklisi: Mevcutta 27 bin 772 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı; TÜİK tahminine göre (yüzde 13,94 zamla) 31 bin 643 TL’ye, İTO tahminine göre (Yüzde 15,06 zamla) 31 bin 954 TL’ye, ENAG tahminine göre ise (Yüzde 20,73 zamla) 33 bin 529 TL’ye yükselecek.

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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 15

Bekar Memur: Halihazırda 58 bin 305 TL alan bekar bir çalışanın maaşı, TÜİK senaryosunda 66 bin 432 TL’ye, ENAG senaryosunda ise 70 bin 392 TL’ye ulaşıyor.

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SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti - Resim: 16

Evli Memur: Güncel maaşı 61 bin 890 TL olan evli bir memurun geliri ise TÜİK'in yüzde 13,94'lük kümülatif artış tahminiyle Temmuz'da 70 bin 517 TL'yi görecek. İTO tahmininde bu rakam 71 bin 211 TL, ENAG senaryosunda ise 74 bin 720 TL olarak hesaplanıyor.

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