Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında artış yapılmıştı. Ancak yapılan artış en düşük emekli maaşına çözüm olmamıştı. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye getirilmişti.
SGK uzmanı Emin Yılmaz YENİÇAĞ’a hesapladı: Emekli ve memur maaş zammı değişti
Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emeklilerin maaş zammı senaryoları netleşmeye başladı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yüzde 1,36’lık beklentiyi baz alarak TÜİK, ENAG ve İTO verilerine göre kuruşu kuruşuna yeni maaş tablolarını çıkardı.Süleyman Çay
Açlık sınırı şimdiden 35 bin TL sınırını aştığı ortamda son bir umut gözler temmuz zammına çevrildi. Temmuz maaş zammı ise emeklilerin 6 aylık alacağı enflasyon farkına tekabül ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ise zam farkını netleştiriyor.
TÜİK mayıs ayında enflasyonu yüzde 1.71 olarak açıklanmıştı. SK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında 4,84, şubatta yüzde 2,96, mart ayında 1,94 nisan ayında 4,18 ve son olarak 1,71 veriyle yüzde 16.60 zammı almış oldu. Toplu sözleşmeden dolayı memur ve memur emeklileri yüzde 12,40 zam oranını hak etti.
Son bir aylık enflasyon verisi kaldı. 3 Haziran’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi ile emekli ve memur maaş fark zammı belirlenmiş olacak. Ancak anket verileri de güncellendi.
Merkez Bankası 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya düştü.
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, YENİÇAĞ’a özel yaptığı değerlendirmede, anket döneminde öngörülen yüzde 1,36'lık Haziran ayı enflasyon tahmini ile TÜİK, ENAG ve İTO verileri ışığında SSK, Bağ-Kur ve memur maaş tahminlerini hesapladı.
5 aylık kesinleşen verilere Merkez Bankası’nın yüzde 1,36’lık Haziran tahmini eklendiğinde, kurumların 6 aylık enflasyon beklentileri ve buna göre şekillenecek SSK/Bağ-Kur maaş tabloları şu şekilde ortaya çıkıyor:
TÜİK Verilerine Göre: 6 aylık enflasyonun yüzde 18,20 olması durumunda mevcut 20.000 TL olan en düşük emekli aylığı 23 bin 640 TL’ye yükselecek. 30 bin TL maaş alan bir emeklinin yeni geliri ise 35 bin 460 TL olacak.
İTO Verilerine Göre: İstanbul Ticaret Odası verileri baz alındığında 6 aylık artış yüzde 19,36’yı buluyor. Bu senaryoda en düşük maaş 23 bin 872 TL’ye, 30 bin TL alanın maaşı ise 35 bin 808 TL’ye ulaşıyor.
ENAG Verilerine Göre: Bağımsız enflasyon araştırma grubunun kümülatif tahminine göre zam oranı yüzde 25,24’e çıkıyor. Bu durumda kök maaşı 20 bin TL olan bir emekli 25 bin 048 TL, 30.000 TL olan ise 37.572 TL alacak.
En düşük emekli maaşı olan 20.000 TL'nin üzerinde yapılacak taban maaş artışları ve taban aylık eşitlemeleri için TBMM'den yasal bir düzenleme geçmesi gerekiyor.
SSK ve Bağ-Kur Maaş Tahmin Tablosu (TL)
|
Mevcut Maaş
|
TÜİK Tahmini (%18,20)
|
İTO Tahmini (%19,36)
|
ENAG Tahmini (%25,24)
|
20.000 TL
|
23.640 TL
|
23.872 TL
|
25.048 TL
|
30.000 TL
|
35.460 TL
|
35.808 TL
|
37.572 TL
|
40.000 TL
|
47.280 TL
|
47.744 TL
|
50.096 TL
Memur ve memur emeklilerinin maaşları, enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme hükümlerine göre kümülatif olarak belirleniyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın Haziran ayı beklentisi dahil ederek yaptığı 6 aylık kümülatif tahminlerde memur kesimi için şu rakamlar öne çıkıyor:
En Düşük Memur Emeklisi: Mevcutta 27 bin 772 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı; TÜİK tahminine göre (yüzde 13,94 zamla) 31 bin 643 TL’ye, İTO tahminine göre (Yüzde 15,06 zamla) 31 bin 954 TL’ye, ENAG tahminine göre ise (Yüzde 20,73 zamla) 33 bin 529 TL’ye yükselecek.
Bekar Memur: Halihazırda 58 bin 305 TL alan bekar bir çalışanın maaşı, TÜİK senaryosunda 66 bin 432 TL’ye, ENAG senaryosunda ise 70 bin 392 TL’ye ulaşıyor.
Evli Memur: Güncel maaşı 61 bin 890 TL olan evli bir memurun geliri ise TÜİK'in yüzde 13,94'lük kümülatif artış tahminiyle Temmuz'da 70 bin 517 TL'yi görecek. İTO tahmininde bu rakam 71 bin 211 TL, ENAG senaryosunda ise 74 bin 720 TL olarak hesaplanıyor.