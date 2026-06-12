YKS heyecanı başladı: Üniversite okunabilecek en iyi 4 il

İŞ İMKANI: İSTANBUL

Türkiye'nin en büyük metropolü konumundaki İstanbul, çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesini bünyesinde barındırarak öğrencilere en zengin akademik çeşitliliği sunuyor. Kent, küresel ve ulusal ölçekli şirketlerin merkezlerine ev sahipliği yapması sebebiyle, öğrencilere staj ve istihdam süreçlerinde muazzam avantajlar sağlıyor.

Hayat pahalılığının diğer şehirlere kıyasla daha yüksek olması bir handikap olarak öne çıksa da, şehrin sunduğu güçlü kariyer networkleri ve benzersiz kültürel zenginlik, İstanbul'u her zaman bir çekim merkezi kılmaya devam ediyor.