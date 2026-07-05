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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç’in, Saray’dan gelen "bilgi notlarını kamuoyuyla paylaşma" talebine rağmen hukuki uyarılarını sürdüreceğini açıklaması ve ardından hakkında iddianame düzenlenmesi yankı uyandırmaya devam ediyor.

Katıldığı bir YouTube programında gündemi sarsan bu gelişmeleri değerlendiren Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, yargıdaki mevcut durumu ve İzzet Özgenç’e yönelik hukuki süreci sert sözlerle eleştirdi.

'İZZET ÖZGENÇ'İN UYARDIĞI HATALAR HATAYLA TELAFİ EDİLEMEZ'

Prof. Dr. İzzet Özgenç’i şahsen tanımadığını ancak teknik analizlerini yakından takip ettiğini belirten Haldun Solmaztürk, AK Parti’nin kuruluş dönemindeki nitelikli kadroların tasfiye edildiğini vurguladı. Özgenç’in 2022 yılından bu yana iktidarı açıkça uyardığını hatırlatan Solmaztürk, şunları söyledi:

"İzzet Hoca, ülkenin ve hukukun kurum olarak nereye gittiğini anlatmaya çalışmış ama başaramamış. 2022 yılında kamuoyuna yaptığı net uyarıda, 'Çok hata yapılıyor, hatayı hatayla telafi edemezsiniz, hukuka dönmekten başka çare yok' demişti. Kendisi ayrıca seçim sürecine girilirken Cumhurbaşkanı’nın anayasaya göre yeniden aday olamayacağını da net bir şekilde gerekçelendirmişti. Gelinen noktada haklılığı tescillenmiştir."



'İFADESİ ALINMADAN İDDİANAME HAZIRLANMASI AKIL DIŞIDIR'

Yargıtay başkanlık seçimleri ve Can Atalay süreciyle ilgili İzzet Özgenç’in hazırladığı kritik bilgi notlarının ardından açılan davaya değinen Solmaztürk, yargılama usulündeki usulsüzlüklere dikkat çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya üzerinden doğrudan iddianame hazırlanmasını eleştiren emekli Tuğgeneral, şu ifadeleri kullandı:

"Hoca’nın ifadesini dahi almadan dosya üzerinden iddianame hazırladılar. Saray’ın onayı olmadan böyle bir iddianamenin yazılması olasılığı milyonda sıfırdır. İddianamede iftira ve hakaret suçlamaları var. Metinde zerre hakaret yok, bunu başsavcı da biliyor. Eğer hocayı çağırıp ifadesini alsalardı, hoca iddialarının arkasındaki tüm somut ve gerçek olguları önlerine koyacaktı. Bu yüzden ifadesini almaktan korktular. Sırf 'ilahlar böyle istiyor' diye bir iddianame uydurdular."

'ZAMANINDA HANEFİ AVCI NE YAPTIYSA, İZZET HOCA DA ONU YAPIYOR'

Prof. Dr. İzzet Özgenç’in geçmişteki siyasi pozisyonunun ya da ideolojik bağlarının bugünkü duruşu karşısında hiçbir önemi olmadığını ifade eden Haldun Solmaztürk, bu çıkışı geçmişte emniyet içerisindeki usulsüzlüklerden bahseden Hanefi Avcı’nın duruşuna benzetti:

"Geçmişte emniyetin içinden çıkan Hanefi Avcı, tüm sonuçlarını bile bile 'Kral çıplak' demiş ve kitabını yazmıştı. Bugün de İzzet Hoca, doğabilecek tüm risklerin farkında olarak aynı şeyi yapıyor ve 'Kral çıplak' diyor. Adalet ve merhamet duygusunu içselleştirmiş bir ceza hukukçusu olarak, sessiz kalan tüm meslektaşlarına ve hukuk dünyasına adeta ders veriyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendisine bu onurlu duruşundan dolayı teşekkür borçluyuz."

İZZET ÖZGENÇ'TEN HALDUN SOLMAZTÜRK'E TEŞEKKÜR

Prof. Dr. İzzet Özgenç, kendisi hakkında değerlendirmelerde bulunarak destek çıkan Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk'e X hesabından yaptığı paylaşımda teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanlarından ve Türk Ceza Kanunu'nun hazırlanmasında görev alan isimlerden Prof. Dr. İzzet Özgenç hakkında, Yargıtay üyelerine ilişkin açıklamaları nedeniyle dava açılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgenç'e "hakaret" ve "iftira" suçlamaları yöneltilmişti. Soruşturmanın, Özgenç'in sosyal medya hesabı ile internet sitesinde yayımladığı "Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edilmek üzere hazırlanmış olan bilgi notu" başlıklı paylaşım üzerine başlatıldığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, Erdoğan'ın kendisinden bilgi notlarını kamuoyuyla paylaşmamasını talep ettiğini, ancak hukuki uyarılarının dikkate alınmaması nedeniyle bu notları hem özel kalem aracılığıyla saraya iletmeye hem de yayımlamaya devam edeceğini açıklamıştı.