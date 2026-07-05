Robert Kolejli çoban imkansızı başardı: İflasın eşiğinden zirveye

"Bu iş kesinlikle göründüğü gibi değil. Ciddi bir veri (data) okuma, analiz yapma ve IoT (Nesnelerin İnterneti) ile makine öğrenimi (machine learning) gerektiren teknolojik bir süreç. İşletme, klasik sağımhanelerden tamamen gönüllü robot sağım sistemlerine geçiş yapıyor. Hayvanlar insan müdahalesi olmadan kendi istekleriyle robotik istasyonlara giriyor, sistem hayvanı tanıyor, memesini fırçalıyor, lazerle bulup sağıyor ve verileri anlık olarak ekrana yansıtıyor. Çiftlikte doğan her buzağının kulak dokusu DNA analizi için Amerika'ya gönderiliyor. Gelen "genetik karnelere" göre en verimli hayvanlar tespit ediliyor ve embriyo transferi yöntemiyle sürünün genetik kalitesi sürekli olarak artırılıyor.”