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Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda büyük heyecana sahne olan 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri final mücadelesinde iki pehlivan Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk altın kemer için kıyasıya mücadele etti.

665. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANI

Nefes kesen mücadele sonunda Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı unvanını kazandı.

ERKAN TAŞ İLK KEZ ÇIKTIĞI FİNALİ KAZANDI

Böylece Türk güreşinin en prestijli organizasyonunda altın kemer bu yıl ilk kez çıktığı finali kazanarak tarihi başarıya imza atan Erkan Taş'ın beline takılacak.