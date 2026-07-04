Kaynak: DHA

TCK’yı hazırlayan iki isimden biri olan Prof. Dr. İzzet Özgenç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgi notlarını "alenen" yayımlamamasını söylediğini belirtti. Özgenç, "Salt hukuk alanında ve özellikle hukuki mülahazalarla hazırladığım bu bilgi notlarının dikkate alınmaması karşısında, bunları hem Özel Kalem Müdürü marifetiyle kendilerine takdime hem de yayımlamaya devam ediyorum. Aramızdaki geçmişten gelen hukuka dayalı olarak bu yöntemi izlemeyi, kendime tarihi bir görev olarak addetmekteyim" diye konuştu.

SUÇ UNSURU OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

T24'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç hakkında Yargıtay üyeleri hakkında açıklamaların yer aldığı "Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edilmek üzere, hazırlanmış olan BİLGİ NOTU" başlıklı paylaşımı gerekçesiyle “hakaret” ve "iftira" suçlamalarıyla iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, Özgenç’in sosyal medya hesabı ve internet sitesindeki "Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edilmek üzere, hazırlanmış olan BİLGİ NOTU" başlıklı paylaşımı suç unsuru olarak gösterilmişti.

'YAYIMLAMAYA DEVAM EDİYORUM

Özgenç, bilgi notlarını Erdoğan'ın yayımlamaması talebinde bulunduğu ancak dikkate alınmadığı için hem kendisine ilettiğini hem de yayımladığını belirtti. Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı’nın dikkatini çekmek istediğim ve bu hesapta yayımladığım bütün mesajlar, Özel Kalem Müdürü marifetiyle bizzat kendilerine takdim edilmektedir. Yaptığımız bir görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı benden bu mesajları alenen yayımlamamam talebinde bulundu. Ben de bunların dikkate alınması koşuluyla bu yöntemden vazgeçeceğimi kendilerine bilgi olarak arz ettim. Bir süre, Sayın Cumhurbaşkanı’nın dikkatini çekmek istediğim hususları sadece bilgi notu şeklinde kendilerine takdime devam ettim. Ancak, salt hukuk alanında ve özellikle hukuki mülahazalarla hazırladığım bu bilgi notlarının dikkate alınmaması karşısında, bunları hem Özel Kalem Müdürü marifetiyle kendilerine takdime hem de yayımlamaya devam ediyorum. Aramızdaki geçmişten gelen hukuka dayalı olarak bu yöntemi izlemeyi, kendime tarihi bir görev olarak addetmekteyim.

Not: Bu mesaj da Sayın Cumhurbaşkanı’na takdim edilmek üzere Özel Kalem Müdürüne gönderilmiştir."