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Kaynak: İHA

Yangın, saat 10.45 sularında İznik-Yenişehir Devlet Karayolu’nun Derbent Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Kamyonetiyle seyir halinde olan 38 yaşındaki Samet B., aracından yükselen dumanları fark etti. Sürücü derhal aracını yol kenarına çekip dışarı çıkarak canını kurtardı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sararken, durum itfaiye ve güvenlik güçlerine bildirildi. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri yolda emniyet tedbiri alırken, itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı.

Aracın demir yığınına döndüğü olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebinin tespiti amacıyla ekiplerce tahkikat başlatıldı.