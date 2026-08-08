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Kaynak: İHA

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, İznik Gölü’nün güney kesiminde yer alan Narlıca Mahallesi sahilinde saha araştırması gerçekleştirdi. Göl Ayağı Deresi ve çevresinde yürütülen jeolojik çalışmalarda hem su çekilmesine dair veriler elde edildi hem de bölgenin jeolojik tarihine ışık tutan tarihi bir kalıntıya ulaşıldı.

Göl kıyısındaki gözlemlerini aktaran Yıldız, İznik Gölü'ndeki su kotunun yaklaşık 1 metre kadar düştüğünü kaydetti. Küresel iklim krizinin yansımaları nedeniyle Göl Ayağı Deresi'nin debisinde ciddi bir azalma yaşandığını belirten Yıldız, şiddetli yağış süreçlerinde derenin sürüklediği alüvyon ve malzemelerin sahil hattında biriktiğini ifade etti.

Saha taraması esnasında rastlanan ve yalnızca denizel ekosistemlerde meydana gelebilen pekten fosilinin önemine değinen Mehmet Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 70 milyon yıl öncesinden günümüze ulaşan bu fosil, kapanan Tetis Okyanusu’nun izlerini taşıyor. Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi İznik çevresinin de geçmişte sığ denizel ortamlar olduğunun önemli kanıtlarından biri olarak değerlendirilebilir."