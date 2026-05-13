İzmir / Mehmet Cengizhan Kütükçü / Yeniçağ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği işbirliğiyle düzenlenen “Atatürk ve Kadın Sanatçılarımızla Unutulmuş Notaların İzinden…” Gala programı, büyük ilgi gördü, izleyicilere duygu dolu, unutulmaz bir gece yaşattı.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet tarihinin en derin izleri müzik ve hatıralarla yeniden canlandı.

TARİHİN BİLİNMEYEN SAYFALARI İLK KEZ İZMİR’DE ARALANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri ile Kültür Sanat Dairesi Başkanlıkları ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği işbirliğiyle hazırlanan gecede, Atatürk Araştırmacısı İlknur Güntürkün Kalıpçı, 20 yıllık titiz çalışmalarının meyvelerini paylaştı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndaki ordu motivasyonundan bir ulusun yeniden inşasına kadar müziğe verdiği önemi anlatan Kalıpçı, bilinmeyen anıları ilk kez İzmirli sanatseverlerle paylaştı. Anlatımlarıyla izleyiciyi adeta bir zaman yolculuğuna çıkaran Kalıpçı, Cumhuriyet’in kadın Sanatçılarına duyduğu vefayı dile getirdi.

CUMHURİYET’İN KADINLARI VE EFSANE ESERLER

Türk Müziği Yorumcusu ve Eğitmeni Ümit Bulut rehberliğinde 2022 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren “Cumhuriyet’in Kadınları Söylüyor” Topluluğu, genel yetenekleri ,ses uyumları ve sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Atatürk Araştırmacısı İlknur Güntürkün KALIPÇI‘nın, 20 yıllık araştırmaları ve aynı zamanda anlatımcısı olarak ilk kez sanatseverlerle paylaşıldığı gecede; Leyla Saz, Halide Edip Adıvar, Neyyire Nehir, Nazife ARAL, Feyha Talay, Safiye Ayla, Seyyan Oskay, Melek Tokgöz, Mediha Şen Sancakoğlu, Şenay Yüzbaşıoğlu ve Ayla Algan gibi Türk Sanat ve Müzik Tarihine derin izler bırakan Kadın Sanatçılar anıldı. Seslendirdikleri Akdeniz Marşı, Yemen Türküsü,Demirciler demir döğer tunç olur, Kına mı yaktın eline, Eminem?, Yanık Ömer, Mehtaplı Bir Gecede Görmüş Sevmiştim Onu, Sarı Kurdelam Sarı ve Türk Kadını Marşı gibi eserlerle müzik kültürüne yaptıkları kalıcı hizmetleriyle vefayla, sevgiyle yad edildi.

GELECEĞE KUCAK AÇAN FİNAL: “HAYAT BAYRAM OLSA”

Programın final bölümünde sahneye çıkan, eğitmenliğini Uğur Sayınbatur’un üstlendiği Konak Belediyesi Çocuk Korosu, geceye neşe ve umut kattı. Cumhuriyet kadınlarıyla birlikte seslendirilen “Sev Kardeşim” ve “Hayat Bayram Olsa” şarkıları, salonu tek bir yürek haline getirdi. Seyircinin yoğun isteği üzerine yapılan "bis" ile program, insani ve milli duyguların doruğa ulaştığı bir atmosferde sona erdi.

TEŞEKKÜR VE GELECEK HEDEFLER

Proje Koordinatörü Fatoş Dayıoğlu, yaptığı konuşmada bu anlamlı projenin hayata geçmesinde emeği olan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Anıl Kaçar’a, Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ’a, Türk Anneler Derneği ve EGE Kadın Dayanışma Vakfı gibi destekçi kuruluşlara ve tüm teknik ekibe teşekkürlerini sundu.

Dayıoğlu, bu özel projenin "vefa ve umut" mesajını farklı şehirlere de taşımayı arzu ettiklerini belirtti.