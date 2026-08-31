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İzmir’de görev yapan İzmir 5. Aile Mahkemesi hakiminin baktığı dava dosyası nedeniyle tehdit edilmesine ilişkin soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hakimin cep telefonuna +63 ülke kodlu bir GSM numarasına bağlı WhatsApp hesabından tehdit mesajı gönderildiği belirlendi. notbir'in haberine göre, mesajda, “Ben Kübra U., Recep K. ile olan davamızda Recep ceza almazsa hedef sen olursun” ifadelerinin yer aldığı tespit edildi.

Ancak tehdit bununla sınırlı kalmadı. Hakimin ve aile bireylerinin kimlik bilgilerini içeren görüntülerin de mesajların devamında gönderildiği belirlendi.

HAKİMİN AİLESİNE AİT BİLGİLER DE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Kübra U. ile Recep K.’nın, hakimin baktığı dava dosyalarıyla bağlantılı kişiler olduğu tespit edildi.

Savcılık, hakime gönderilen mesajları tehdit ve şantaj kapsamında soruşturmaya aldı. Hakimin yanı sıra aile bireylerine ait kimlik bilgilerinin de paylaşılması, soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.

Tehdit mesajının yurt dışı numaraya bağlı bir WhatsApp hesabından gönderilmiş olması nedeniyle hattın kim tarafından kullanıldığı ve mesajların gerçek göndericisinin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

ANKARA VE İZMİR’DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iki şüpheli hakkında yakalama ve dijital materyallere el koyma kararı verildi. Bu kapsamda Ankara ve İzmir’de iki ayrı adreste arama gerçekleştirildi. Operasyonda Kübra U. ile Recep K. yakalandı.

Kübra U.’nun adresinde yapılan aramada suç delili olarak değerlendirilen 2 cep telefonu ve 1 tablet, Ankara’daki aramada ise Recep K.’a ait 1 cep telefonu ele geçirildi. El konulan dijital materyaller, inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

RECEP K. TUTUKLANDI

Kübra U., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla kolluk biriminden serbest bırakıldı. Ankara’da gözaltına alınan Recep K.’ın ifadesi ise Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alındı. Şüpheli, 30 Ağustos 2026’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SEGBİS üzerinden ifadesine başvuruldu. Hakimliğe sevk edilen Recep K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA İKİ YENİ ŞÜPHELİYE UZANDI

Soruşturmanın ilk iki şüpheliyle sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. Kübra U.’nun ifadesinde olaya dahil oldukları yönünde isimleri geçen Erkan G. ve Bilal T. hakkında da adli işlem başlatıldı.

İki şüphelinin gözaltına alınması, adreslerinde arama yapılması ve suç delili olabilecek materyallere el konulması için Sulh Ceza Hakimliğine başvuruldu.

Böylece soruşturmanın kapsamı genişletilirken, hâkime gönderilen tehdit mesajının arkasında başka kişilerin bulunup bulunmadığının da araştırıldığı öğrenildi.

AYDIN VALİSİ VE ANKARA BAŞSAVCISI AYRINTISI

Kübra U.’nun ifadesinde yer alan bazı beyanlar üzerine yapılan incelemelerde, Aydın Valisi Yakup Canpolat ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’ye yönelik tehdit içerikli mesajlarla ilgili daha önce de adli işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

Araştırmada, 27 Ocak 2025’te Aydın Valisi Yakup Canpolat’a tehdit içerikli mesaj gönderilmesi nedeniyle İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce işlem yapıldığı tespit edildi.

Ayrıca 4 Eylül 2025’te Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’ye tehdit içerikli mesaj gönderilmesi üzerine Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğünde işlem gerçekleştirildiği belirlendi.

TELEFON VE TABLETLERDE KRİTİK İNCELEME

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında el konulan cep telefonları ve tabletlerde yapılacak dijital incelemelerin belirleyici olması bekleniyor.

İncelemelerle tehdit mesajını fiilen kimin gönderdiği, yurt dışı hattını kim veya kimlerin kullandığı, hakim ile ailesine ait kişisel bilgilerin nasıl elde edildiği ve şüpheliler arasındaki olası bağlantıların ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Özellikle hakimin ailesine ait kimlik bilgilerinin hangi yöntemle elde edildiği üzerinde durulurken, soruşturmanın mesajın kaynağı, kişisel verilerin temini, şüpheliler arasındaki bağlantılar ve eylemin planlı olup olmadığı yönlerinden çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.