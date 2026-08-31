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Kaynak: AA

ABD’nin İran’ın Lark Adası’na saldırı düzenlediği iddiasının ardından bölgeden patlama sesleri yükseldi. İran Devrim Muhafızları, ABD ordusunun saldırısını doğrulayarak ölü ve yaralıların bulunduğunu açıkladı.

ABD ordusunun İran’ın Lark Adası’na saldırı düzenlediği yönündeki iddiaların ardından bölgede hareketlilik yaşandı. İran basını, adadan art arda patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İran’ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama seslerinin işitildiğini bildirdi.

Haberde, patlamaların gerçekleştiği bölgenin ve nedeninin henüz kesin olarak belirlenemediği ifade edildi. Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası’ndaki bir bölgenin insansız hava aracıyla hedef alındığını öne sürdü. Ajans, resmi olmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını iddia etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI DOĞRULADI

İran Devrim Muhafızları, ABD’nin Lark Adası’na saldırı düzenlediğini doğruladı. Açıklamada, Lark Adası’na yönelik saldırının "Amerikan-siyonist düşman" tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

SALDIRIYA KARŞILIK VERİLECEK

Açıklamada, Lark Adası’nı hedef alan saldırıda sivillerin de bulunduğu can kayıpları ve yaralıların olduğu belirtilirken, saldırıya karşılık verileceği kaydedildi.

İran tarafından yapılan açıklamada saldırının, "ABD ve İsrail’in bölgedeki itibar kaybı ve iç sorunları nedeniyle kötü rollerini yeniden canlandırma ve kamuoyunu yönlendirme" çabası olduğu savunuldu.

ABD basınında yer alan haberlerde ise ABD ordusunun İran’ın Lark Adası’na roketatarlarla saldırı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

"ROKETATARLAR HEDEF ALINDI"

ABD, Lark Adası’nda bulunan İran’a ait iki roketatarın hava saldırısıyla vurulduğunu açıkladı. Saldırının, ABD’nin temmuz ayının sonlarından bu yana İran’a yönelik düzenlediği ilk saldırı olduğu belirtildi.

ABD Deniz Kuvvetleri Kaptanı Tim Hawkins, AFP’ye yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinin Hürmüz Boğazı’na deniz mayınları taşımak amacıyla roketleri fırlatmaya hazırlandığının gözlemlendiğini söyledi.

ABD’li yetkili, bu hazırlığın ardından Lark Adası’ndaki iki İran roketatarının hedef alındığını ifade etti.

FÜZELER ATEŞLENDİ

İran balistik füzeleri Ürdün semalarında görüntülendi. Ürdün’de hava savunma sistemleri, İran’dan fırlatılan füzelere müdahale etti.