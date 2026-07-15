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Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 15.07.2026 tarih ve 2026/458 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. "

NE OLMUŞTU?

Çankaya Belediyesi'ne 11 Temmuz sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Güner ile birlikte 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 30 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 30 kişiye "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma, rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 kişi tutuklanırken 6 kişi serbest bırakıldı.