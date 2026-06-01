İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı’nın ardından kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü, Parlamento İle İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, ülke gündemine oturan hukuki ve siyasi gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP kongre sürecine yönelik mahkeme eliyle alınan "mutlak butlan" kararına değinen Kavuncu, Türkiye’nin artık "seçimli" veya "rekabetçi" otokrasi tanımlarını aşarak, doğrudan katı bir otokrasinin içerisine girdiğini ileri sürdü.

"BİZ BU FİLMİ DAHA ÖNCE DE GÖRDÜK"

Siyasi partilerin ve millet iradesinin yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıldığını belirten Kavuncu, geçmişte yaşanan benzer tecrübeleri hatırlattı. İYİ Parti olarak benzer süreçlerden geçtiklerini ifade eden Kavuncu, şöyle konuştu:

"Bir yerel mahkeme kararıyla siyasi partilerin kongrelerinin nasıl engellendiğini en yakın bilen hareketiz. 2017'deki mühürsüz pusulaları, 2019'da İstanbul seçimlerinin nasıl iptal edildiğini hep beraber yaşadık. Şimdi de 'delege iradesi sakatlanmıştır' gerekçesiyle YSK kararına rağmen bir partinin kongresi yok sayılıyor. Kendi kongrelerinde tek bir adayın bile yarışmasına izin vermeyen bir iktidar partisinin, delege iradesinden bahsetmesi abesle iştigaldir, tam bir komedidir."

"SIRADA DİĞER PARTİLER VAR, AMAÇ: SÖZDE MUHALEFET"

Yargısal müdahalelerin sadece tek bir partinin iç meselesi olarak görülmesinin büyük bir hata olacağını vurgulayan İYİ Parti Sözcüsü, "Bugün CHP’nin başına gelenler, yarın başka gerekçelerle tüm siyasi partilerin başına gelebilir. İktidarın asıl amacı, kendisine göbekten bağlı, sözden çıkmayan bir 'Majestelerinin muhalefeti' inşa etmektir. Çok partili yaşam tamamen kontrol altına alınmak isteniyor" uyarısında bulundu.

"SİYASİ OPERASYON İÇİN 10 MİLYAR DOLAR ERİTİLDİ"

Kavuncu, muhalefet partilerini dizayn etmek amacıyla kamu gücünün, yandaş basının ve şantaj mekanizmalarının devreye sokulduğunu iddia ederek bu durumun ekonomik faturasına da dikkat çekti:

"Bu antidemokratik adımların millete ciddi bir maliyeti var. Siyasi kulislerde, bu mutlak butlan süreci ve operasyonlar için piyasalarda 10 milyar dolardan fazla paranın eritildiği ifade ediliyor. Bu kimin parası? İktidar, siyasi dizayn operasyonları için milletin parasını gözünü kırpmadan yakıyor." Kavuncu ayrıca, ABD'li iş insanı Tom Barrack'ın Türkiye mülakatları ve açıklamaları ile bu kararların zamanlamasının tesadüf olmadığını belirterek iktidarı dış icazet aramakla suçladı.

"MİLLETİN ALAMADIĞI VİZEYİ PKK'LI TERÖRİSTLERE DAĞITIYORLAR"

Kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" adıyla yürütülen yeni sürece ve hazırlanması gündemde olan yasa taslaklarına da sert eleştiriler yönelten Buğra Kavuncu, illegal yapılara taviz verildiğini iddia etti:

"Gündemde 7-8 maddelik bir yasa tasarısı var. Örgüt mensuplarına bir sefere mahsus serbest dolaşım ve geçiş hakkı tanınacağı söyleniyor. Kendi vatandaşına muhalefet hakkı tanımayan, baskı kuran bu zihniyet, teröriste vize dağıtıyor. Türk vatandaşının alamadığı vizeyi PKK'lılara veriyorlar. Buradan anlıyoruz ki DEM Parti de artık Cumhur İttifakı'nın yeni ortağı olmuştur."

“İMRALI’DAN İCAZET ALACAK KADAR ACİZ Mİ DÜŞTÜNÜZ?”

Yasa taslağının İmralı’da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın incelemesine sunulacağı yönündeki iddialara ateş püsküren Kavuncu, iktidara şu soruları yöneltti:

"Gazi Meclis’in hazırlayacağı bir yasanın icazeti İmralı’dan mı alınacak? Kimdir bu adam? Yıllarca bu ülkeye acı vermekten başka ne vasfı olmuştur? Ey AK Parti iktidarı, siyasetiniz bu kadar mı sıkıştı ki İmralı’dan icazet alacak kadar aciz duruma düştünüz? Beştepe ile İmralı arasındaki tek adamlara mı sığınıyorsunuz? Bir kanun taslağını kendi iradenizle hazırlayıp sunma beceriniz yok mu? Biz sizin adınıza utanıyoruz."

İYİ Parti olarak Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun "bütünleşik muhalefet" çağrısının arkasında olduklarını yineleyen Kavuncu, temel demokratik değerleri korumak adına tüm muhalefet unsurlarının seçim hesaplarının ötesinde ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı.