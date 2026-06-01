Türkiye ile Avrupa Birliği arasında uzun süredir gündemde olan vize serbestisi süreci devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Alper Akdoğan #TürkiyeVizeAlamıyor hastagini kullanarak yurt dışına çıkmak için vize alamayan vatandaşlara destek verdi.

"BU MESELE TÜRK VATANDAŞININ İTİBARI MESELESİDİR"

Akdoğan beğeni be yorum yağan paylaşımında "Aylar süren randevular, yüksek başvuru ücretleri, aracı kurum masrafları ve ret halinde geri alınamayan bedeller vatandaşımıza hem zaman hem para kaybettiriyor. Bu mesele Türk vatandaşının itibarı meselesidir. İYİ Parti olarak; güçlü pasaporta sahip, vatandaşının kapılarda bekletilmediği, dünyada saygınlığı yüksek bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.