Yeniçağ Gazetesi
01 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı

Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı

Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar nedeniyle bayramda yurt dışını seçen Türk turistler vize ve gümrük duvarına çarptı. Avrupa'nın 7 ülkesi Türkiye'den gelen başvurulara yüzde 20 ila yüzde 35 arasında tarihi ret oranları uygulandı.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı - Resim: 1

Yurt içindeki fahiş fiyat politikaları ve yüksek enflasyon nedeniyle Kurban Bayramı tatilinde rotasını yurt dışına çeviren Türk turistler, Avrupa’nın sert vize politikası ve gümrük kapılarındaki bürokrasi engeline takıldı.

1 12
Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı - Resim: 2

Son yıllarda sistematik olarak artan Schengen vize reddi oranları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Avrupa’nın 7 ülkesi Türkiye’den gelen başvuruları adeta geri çeviriyor. Vize istemeyen kapıda vize uygulamalı Yunan Adaları ise gümrükte yaşanan izdiham nedeniyle tatilcileri pişman etti.

2 12
Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı - Resim: 3

Hem ekonomik olması hem de coğrafi yakınlığı nedeniyle Türk tatilcilerin bu bayramda da bir numaralı tercihi Yunan Adaları oldu. Ancak adaların popülaritesi, limanlarda uygulanan katı gümrük politikalarıyla birleşince tatil keyfi bir kabusa dönüştü.

3 12
Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı - Resim: 4

Yunan gümrüğünde bir kilometreyi aşan kuyruklar oluşurken, işlemlerin yavaş ilerlemesi nedeniyle binlerce Türk turist saatlerce bekletildi. Feribot iskelesinde mahsur kalan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti "Buraya deniz yoluyla gelmemiz sadece 45 dakika sürdü ancak gümrük kapısındaki kuyruk yüzünden 6 saattir ülkemize geri dönemiyoruz" sözleriyle özetledi.

4 12
Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı - Resim: 5

Avrupa ülkeleri, siyasi gelişmeleri ve sığınma eğilimlerini gerekçe göstererek Türkiye’den yapılan Schengen vize başvurularına adeta bariyer ördü.

5 12
Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı - Resim: 6

Genel ret oranlarının yüzde 20 ila yüzde 35 bandına fırladığı bu dönemde, Türk vatandaşlarının seyahat planlarını en çok baltalayan ve vize almanın adeta "imkansız" hale geldiği 7 Avrupa ülkesi ve güncel ret istatistikleri şu şekilde sıralandı:

6 12
Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı - Resim: 7

Malta (%34,8): Listesinin ilk sırasında yer alan ada ülkesi, her 3 Türk vatandaşından birinin başvurusunu olumsuz sonuçlandırıyor.

7 12
Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı - Resim: 8

Polonya (%29,3): Doğu Avrupa’nın cazibe merkezi olan ülke, ret oranlarında ikinci sıraya yerleşti.

8 12
Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı - Resim: 9

İsveç (%26,5) ve Norveç (%24,7): İskandinav ülkeleri, Türkiye’den giden turist vizesi taleplerine karşı en mesafeli duran blok haline geldi.

9 12
Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı - Resim: 10

Finlandiya (%21,2) ve Almanya (%21,1): Türk nüfusunun ve iş seyahatlerinin en yoğun olduğu Almanya dahi her 5 başvurudan birine ret damgası vuruyor.

10 12
Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı - Resim: 11

Danimarka (%19,2): Yaklaşık %20’ye dayanan ret oranıyla listeyi kapatan Danimarka, vize onay süreçlerini en çok zorlaştıran ülkeler arasında.

11 12
Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı - Resim: 12

Sektör temsilcileri, yaklaşan yaz sezonu ve bayram yoğunluğuyla birlikte vize randevusu bulmanın bile imkansız hale geldiği bu süreçte, seyahat planı yapacak olan vatandaşların alternatif rotalara yönelmek zorunda kaldığını belirtiyor.

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro