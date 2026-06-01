Yurt içindeki fahiş fiyat politikaları ve yüksek enflasyon nedeniyle Kurban Bayramı tatilinde rotasını yurt dışına çeviren Türk turistler, Avrupa’nın sert vize politikası ve gümrük kapılarındaki bürokrasi engeline takıldı.
Avrupa’da 7 ülke Türkiye’ye kapılarını resmen kapattı
Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar nedeniyle bayramda yurt dışını seçen Türk turistler vize ve gümrük duvarına çarptı. Avrupa'nın 7 ülkesi Türkiye'den gelen başvurulara yüzde 20 ila yüzde 35 arasında tarihi ret oranları uygulandı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Son yıllarda sistematik olarak artan Schengen vize reddi oranları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Avrupa’nın 7 ülkesi Türkiye’den gelen başvuruları adeta geri çeviriyor. Vize istemeyen kapıda vize uygulamalı Yunan Adaları ise gümrükte yaşanan izdiham nedeniyle tatilcileri pişman etti.
Hem ekonomik olması hem de coğrafi yakınlığı nedeniyle Türk tatilcilerin bu bayramda da bir numaralı tercihi Yunan Adaları oldu. Ancak adaların popülaritesi, limanlarda uygulanan katı gümrük politikalarıyla birleşince tatil keyfi bir kabusa dönüştü.
Yunan gümrüğünde bir kilometreyi aşan kuyruklar oluşurken, işlemlerin yavaş ilerlemesi nedeniyle binlerce Türk turist saatlerce bekletildi. Feribot iskelesinde mahsur kalan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti "Buraya deniz yoluyla gelmemiz sadece 45 dakika sürdü ancak gümrük kapısındaki kuyruk yüzünden 6 saattir ülkemize geri dönemiyoruz" sözleriyle özetledi.
Avrupa ülkeleri, siyasi gelişmeleri ve sığınma eğilimlerini gerekçe göstererek Türkiye’den yapılan Schengen vize başvurularına adeta bariyer ördü.
Genel ret oranlarının yüzde 20 ila yüzde 35 bandına fırladığı bu dönemde, Türk vatandaşlarının seyahat planlarını en çok baltalayan ve vize almanın adeta "imkansız" hale geldiği 7 Avrupa ülkesi ve güncel ret istatistikleri şu şekilde sıralandı:
Malta (%34,8): Listesinin ilk sırasında yer alan ada ülkesi, her 3 Türk vatandaşından birinin başvurusunu olumsuz sonuçlandırıyor.
Polonya (%29,3): Doğu Avrupa’nın cazibe merkezi olan ülke, ret oranlarında ikinci sıraya yerleşti.
İsveç (%26,5) ve Norveç (%24,7): İskandinav ülkeleri, Türkiye’den giden turist vizesi taleplerine karşı en mesafeli duran blok haline geldi.
Finlandiya (%21,2) ve Almanya (%21,1): Türk nüfusunun ve iş seyahatlerinin en yoğun olduğu Almanya dahi her 5 başvurudan birine ret damgası vuruyor.
Danimarka (%19,2): Yaklaşık %20’ye dayanan ret oranıyla listeyi kapatan Danimarka, vize onay süreçlerini en çok zorlaştıran ülkeler arasında.
Sektör temsilcileri, yaklaşan yaz sezonu ve bayram yoğunluğuyla birlikte vize randevusu bulmanın bile imkansız hale geldiği bu süreçte, seyahat planı yapacak olan vatandaşların alternatif rotalara yönelmek zorunda kaldığını belirtiyor.