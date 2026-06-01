MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla terör örgütü PKK'nın silah bırakması sürecine ilişkin başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor.

İYİ Partili Uğur Poyraz, katıldığı canlı yayında çözüm sürecinin ilk günlerinde İYİ Parti’nin hangi tarafta duracağına dair karar aldıkları toplantıyı anlattı. Uğur Poyraz, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun "İYİ Parti baraj altı kalabilir, bir daha milletvekili seçilemeyebilirz. Bu sürece karşı çıktığımız için de dokunulmalıklarımız kaldırılabilir, hepimiz yargılanabiliriz, tutuklanabiliriz. Bugüne kadar önce sizleri dinledim ondan sonra ben reyimi ifade ettim. Bugün siyasi hayatımda ilk kez önceden reyimi koyuyorum. Her ne olursa olsun ben bu sürece karşıyım." dediğini ifade etti.

"TUTUKLANMAYI GÖZE ALARAK KARŞIYIZ"

Poyraz Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından İYİ Parti'nin bütün divanı ve teşkilatlarının elini kaldırdığını belirterek "Biz bu yola, dokunulmazlıklarımızın kaldırılması, yagılanmamız hatta tutuklanmayı göre alarak karşıyız." ifadelerini kullandı.

"BU SÜRECE CUMHURİYET'İN BİZE YÜKLEDİĞİ BİRİNCİ VAZİFE ADINA KARŞIYIZ"

İYİ Partili Uğur Poyraz açıklamasına "Bu sürece biz Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in bize yüklediği birinci vazife adına karşıyız" ifadeleriyle son verdi.