Sağlık Bakanlığı onaylı özel tedavi sayesinde tam 50 kilo vererek 40 kiloya düşen 11 yaşındaki Yağız, eskiden kiloları yüzünden yürüyemediği için ağlarken, şimdilerde çocuk parkurlarında koşup oynamanın tadını çıkarıyor.
Yağız'ın mucizevi değişimi: 5 yaşında 90 kiloydu, şimdi görenler tanıyamıyor
Samsun'da doğuştan "leptin hormonu eksikliği" nedeniyle tokluk hissi oluşmayan ve henüz 5 yaşındayken 90 kiloya ulaşarak solunum cihazına bağlanan Yağız Bekte, tıp dünyasında nadir görülen bir başarı hikayesine imza attı. Yağız Bekte'yi şimdi görenler tanıyamıyor...
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Sedat (44) ve Sevda Bekte (35) çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte, dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren ender rastlanan bir hormonal rahatsızlıkla mücadele ediyordu. Tıpta doyma hissinin oluşmasını engelleyen "leptin hormonu eksikliği" teşhisi konulan küçük Yağız, bebekliğinden itibaren kontrolsüz bir şekilde kilo almaya başladı.
SOLUNUM CİHAZINDAN PARKURLARA UZANAN YOLCULUK
Gözü yaşlı ailenin çaresizce izlediği bu süreçte Yağız; henüz 1.5 yaşındayken 32 kiloya, 2 yaşında 37 kiloya, 3 yaşında 55 kiloya ve nihayetinde 5 yaşına bastığında tam 90 kiloya ulaştı. Aşırı kiloya bağlı olarak akciğerleri iflas etme noktasına gelen ve bir dönem solunum cihazına bağlı yaşamak zorunda kalan küçük çocuk, yatağa mahkum hale gelmişti. Ancak 2022 yılında devreye giren Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir tedavi programı, Yağız'ın kaderini tamamen değiştirdi.
Uygulanan tedavi kapsamında 4 yılda adeta eriyen Yağız, tam 50 kilo vererek kendi yaş grubunun ideal ölçüsü olan 40 kiloya geriledi. Şu an 4. sınıf öğrencisi olan Yağız, hayatında ilk kez zip coaster gibi adrenalin dolu çocuk parkurlarında akranlarıyla birlikte çocukluğunu doyasıya yaşama şansı buldu.
"ESKİDEN ÇOK AĞLARDIM, ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUM"
Yaşadığı inanılmaz değişimi ve içindeki sevinci anlatan 11 yaşındaki Yağız Bekte, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Eskiden çok kiloluydum ve kilom yüzünden yürüyemiyordum. Arkadaşlarımın yaptığı hiçbir etkinliğe katılamıyordum, onlar oynarken ben sadece izliyordum. Şimdi ise gayet iyiyim ve çok mutluyum. Artık ben de her şeyi yapabiliyorum."
BABANIN EN BÜYÜK HEDİYESİ
Oğlunu sağlıklı bir çocuk gibi koşarken görmenin kendileri için dünyalara bedel olduğunu söyleyen baba Sedat Bekte ise geçmişteki acı günleri şu sözlerle andı:
"Yağız çok zor dönemlerden geçti. Önceden hiçbir yere gidemiyorduk, gezemiyorduk. Yağız sokakta oynayan akranlarını gördüğü zaman hep kafasını öne eğer, ‘Ben niye gidemiyorum, niye koşamıyorum?’ diye ağlar ve çok üzülürdü. Bu tedavi ona ve bize verilen en büyük hediye oldu. Şimdi tüm macera parkurlarında tek başına oynayabiliyor, bu hallerini görmek muazzam bir duygu."
BU MÜCADELE ÖMÜR BOYU SÜRECEK
Hormonal bozukluğun tamamen ortadan kalkmadığı, ancak tıp biliminin sunduğu imkanlarla baskılandığı belirtildi. 2022 yılından bu yana doktor kontrolünde titizlikle yürütülen bu özel tedavinin ve ilaç desteğinin, Yağız’ın mevcut sağlıklı formunu koruyabilmesi adına ömür boyu kontrol amaçlı olarak devam edeceği öğrenildi.