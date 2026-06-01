Yurt dışında yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen kıdemli vatandaşlar için Güney Amerika'nın incisi Arjantin, son zamanlarda oldukça popüler bir rota haline geldi.
Emekli maaşını taşıyana oturum ve pasaport veriyorlar: Promosyonları gölgede bırakan teklif
Türkiye'deki emekliler için okyanus ötesinden ezber bozan bir alternatif geldi. Hem yaşam maliyetlerinin düşüklüğü hem de sunduğu ücretsiz sağlık imkanlarıyla dikkat çeken o ülke, kapılarını yabancı emeklilere açıyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Ekonomik bir yaşam arayışı ve yeni kültürler keşfetme arzusu, günümüzde pek çok emekliyi sınır ötesi seçenekleri değerlendirmeye yönlendiriyor. Bu noktada Arjantin, özellikle düzenli geliri olan emeklilere sağladığı cazip vize ve oturum programlarıyla fark yaratıyor.
Belirli bir emekli maaşına sahip olan yabancılar, ülkede yasal olarak yaşama hakkı kazanırken; bu süreç ilerleyen dönemde vatandaşlık kapısını da aralayabiliyor.
Arjantin'in sunduğu program, emekli maaşını ülkeye transfer edebilen kişilere öncelikle geçici ikamet izni tanıyor. Sürecin işleyişi ve sunduğu avantajlar ise şu şekilde özetlenebilir:
Bu sisteme dahil olmak için illa emekli olmak şart değil. Düzenli bir kira gelirine sahip olduğunu resmi belgelerle kanıtlayanlar da aynı oturum imkânından yararlanabiliyor.
Ülkede yasal olarak yaklaşık 3 yıl boyunca ikamet eden ve gerekli şartları sağlayan yabancılar, Arjantin vatandaşlığı için başvuru yapma hakkı kazanıyor.
Vatandaşlık başvurusunun onaylanması durumunda, dünyanın pek çok ülkesine vizesiz seyahat imkânı sunan Arjantin pasaportuna sahip olunabiliyor.
Arjantin, sadece bürokratik kolaylıklarıyla değil, sunduğu yaşam standartlarıyla da cezbedici bir atmosfer sunuyor.
Ülke, batı standartlarına göre oldukça makul yaşam maliyetlerine sahip. Bunun yanı sıra, belirli koşullar dahilinde sağlanan ücretsiz sağlık hizmetleri, emeklilik döneminde bütçeyi korumak adına büyük bir artı oluşturuyor.
Dünya genelindeki trende paralel olarak, bu imkânlar Türk emeklileri için de cezbedici bir alternatif haline gelmiş durumda.
Emeklilik yıllarını monotonluktan uzak, hem ekonomik hem de kültürel açıdan zengin bir coğrafyada geçirmek isteyen Türk vatandaşları için Arjantin, değerlendirilmesi gereken güçlü bir seçenek olarak listelerde üst sıralara tırmanıyor.